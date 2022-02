Whoopi Goldberg most két hétig gondolkodhat holokausztos szavain

Az ABC tévécsatorna kedden két hétre felfüggesztette a The View című műsor társházigazdáját, Whoopi Goldberget, a zsidókkal és a holokauszttal kapcsolatos "helytelen és bántó" megszólalása miatt.

Whoopi Goldberget az után küldték kényszerpihenőre, hogy előző nap a The View című műsorban azt mondta, a faji hovatartozás nem játszott szerepet a holokausztban. Az Oscar-díjas színésznő már órákkal később bocsánatot kért szavaiért, majd kedden megismételte bocsánatkérését, de közben már több ismert zsidó személyiség elítélte eredeti megszólalását.

"Sokakat felzaklattak a szavaim, ami soha nem állt szándékomban" – mondta Goldberg kedd reggel, hozzátéve, hogy már érzi szavai súlyát, és hálás azért, hogy segítettek neki megérteni néhány dolgot.

Megjegyzése nemzetközi botrányt kavart, miközben Goldberg színesbőrű, és akinek nincsnek zsidó gyökerei, zsidó hangzású vezetéknevet vett fel eredeti neve, a Johnson helyett.

Az afroamerikai Goldberg a hétfői műsorban a Tennessee állambeli iskolaszék által betiltott Maus című, a náci haláltáborokról szóló Pulitzer-díjas képregényről folytatott beszélgetésben vetette fel: meglepő, hogy az iskolaszék néhány tagja kényelmetlenül érezte magát a Mausban megjelenő meztelenség miatt. "Úgy értem, a holokausztról, 6 millió ember meggyilkolásáról van szó, de ez nem zavart?" – mondta. "Ha így, akkor legyünk őszinték. Mert a holokauszt nem a fajról szól. Nem, ez nem a fajról szól" – hangsúlyozta néhány beszélgetőtársa tiltakozása ellenére is, később hozzátette, hogy a holokauszt "az ember más emberrel szembeni embertelenségéről" szólt.

A színésznő-műsorvezető megjegyzése kiváltotta hatalmas felháborodás rávilágított a faji kérdés összetettségére, beleértve azt a széles körben elterjedt, helytelen vélekedést, hogy csak a színesbőrű emberek lehetnek a rasszizmus áldozatai.

Az amerikai zsidó szervezet, az Anti Defamation League közölte: "A nácik szisztematikusan ki akarták írtani a zsidó népet, amelyet egy alacsonyabb rendű fajként határoztak meg."

Abraham Cooper rabbi, a Simon Wiesenthal Intézet docense – elismerve, hogy Goldberg régóta nyíltan beszél a társadalmi kérdésekről – hozzátette, hogy nehezen tudja értelmezni a holokauszttal kapcsolatos kijelentését. Mint mondta: szerinte csak azzal lehet magyarázni, hogy az utóbbi időben elterjedt a rasszizmus egy új meghatározása, amely szerint az kizárólag a színes emberek ellen irányul. "De a történelem nyilvánvalóan másra tanít bennünket" – hangsúlyozta Cooper.

"Minden, ami a náci Németországgal, a zsidók elleni támadással és a holokauszttal kapcsolatos, a fajról és rasszizmusról szólt. Ez a sajnálatos, vitathatatlan történelmi tény" – szögezte le Cooper.

Goldberg később kétszer is bocsánatot kért, először személyesen a zsidóktól. Steven Colbert műsorában még azt is közölte, hogy "keményen fog dolgozni azért, hogy ne gondolkodjon így". Viszont azt is magyarázta: "Ha állok az utcán a zsidó barátommal, és jön a Ku Klux Klán, akkor én elfutok, de ő nem biztos, mert nem veszik észre".

Nyitókép: Cindy Ord/Getty Images for ColorComm)