Halálosan megfenyegették a lemondott dél-koreai kapitányt

Az 57 éves tréner még a nemzeti csapat guadalajarai edzőtáborában közölte a játékosokkal, hogy nem kívánja folytatni munkáját. Ez azonban úgy tűnik, nem mindenkinek volt elég, mivel egy dél-koreai online fórumon egy név nélküli felhasználó közölte, hogy amint hazatér a gárda, még a repülőtéren megöli a volt szakvezetőt.

Az ország rendőrsége ezért rendkívüli intézkedéseket vezetett be az incseoni légikikötőben a válogatott keddi érkezése előtt, ahol 160 egyenruhás teljesít majd szolgálatot, emellett 25 fővel megemelték a biztonsági személyzet létszámát.

Hong 2024 júliusa óta irányította a dél-koreai válogatottat, akkor a német Jürgen Klinsmannt váltotta, és sorozatban 11. alkalommal juttatta ki a csapatot a világbajnokságra. Az észak-amerikai torna azonban nem sikerült jól az ázsiai együttesnek, amely bár a nyitányon 2–1-re legyőzte a cseheket, a társrendező mexikóiaktól, valamint a dél-afrikaiaktól kikapott, így nem végzett továbbjutó helyen a csoportharmadikok különversenyében.

A kínos búcsú miatt még Li Dzsemjong köztársasági elnök is intézkedéseket sürgetett közösségi bejegyzésében, kiemelve, hogy a váratlan eredmények nemcsak döbbenetesek, hanem egyenesen abszurdak.