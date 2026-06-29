Részleges felmentést kapott a paksi atomerőmű a hőség miatt

A közleményben emlékeztettek, hogy a jogszabály szerint a hűtővíz kibocsátási pontjától, azaz a meleg vizes csatorna dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius-fokot, ami rendkívüli esetben, ellátásbiztonsági okokból az energiapolitikáért felelős miniszter hozzájárulásával 31,5 Celsius fokig túlléphető.

A hétfő délelőtti mérések során az egyik érték 30,22 Celsius fok volt, amely meghaladta a 29,5 fokos beavatkozási határt és a 30 fokos határértéket is - tették hozzá.

Felidézték azt is, hogy az atomerőmű a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) Zrt.-vel egyeztetve szombaton 243, vasárnap további 320 megawattal csökkentette az erőmű teljesítményét. Hétfőn az előírásoknak megfelelően újabb 640 megawatt teljesítménycsökkentést kellene végrehajtani. Az energiapolitikáért felelős miniszter a MAVIR Zrt. javaslatára az ellátásbiztonság érdekében június 29-30-ra részleges felmentést adott a további teljesítménycsökkentés alól. Eszerint a 640 megawatt helyett az erőműnek 40 megawattnyi termeléscsökkentést kell végrehajtania - írták.

Kitértek arra is, hogy az atomerőmű szakemberei kedden 11 órától megismétlik a méréseket. Az intézkedéseket a kapott értékektől függően, a Mavirral egyeztetve teszik majd meg.

A 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkező erőmű aktuális teljesítménye hétfőn 14 órakor az Országos Atomenergiahivatal adatai szerint 1380 megawatt volt.