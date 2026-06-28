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Az argentin Lionel Messi a legjobb játékosként elnyert díjjal megcsókolja a vb trófeáját, miután csapata 4-2-re győzött a katari labdarúgó-világbajnokság döntőjében játszott Argentína-Franciaország mérkőzés 3-3-as hosszabbítása utáni tizenegyes-párbajban a Loszaíl Stadionban 2022. december 18-án.
Nyitókép: Az argentin Lionel Messi a legjobb játékosként elnyert díjjal megcsókolja a vb trófeáját, miután csapata 4-2-re győzött a katari labdarúgó-világbajnokság döntőjében 2022. december 18-án. MTI/EPA/Ronald Wittek

Kisakkoztuk, milyen meccsek lesznek a „halálágon”, lehet megint argentin–francia döntő

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A világbajnokság 104 mérkőzéséből lejátszottak 72-t, előttünk van még 32. Valójában most kezdődnek az igazi izgalmak: tulajdonképpen ott tartunk, ahol a 2022-es katari vb rajtja előtt: 32 csapat van még versenyben. Igaz, innentől minden mérkőzésnek jelentősége van, aki vereséget szenved, kiesik. Megnéztük a következő forduló esélyeit és a lehetséges utakat.

A felső ág első negyedében Németország֪–Paraguay és Franciaország–Svédország találkozót rendeznek. A papírforma és az eddig látottak alapján is a két korábbi vb-győztes az esélyes, de utána, a legjobb nyolc közé kerülésért egymás ellen kell(ene) játszaniuk.

A következő négyesben – magyar idő szerint már vasárnap, este 9-kor – a dél-afrikai és a kanadai csapat csap össze, semleges pályán, Inglewoodban. Az elemzések szerint Jesse Marsh együttese a favorit, s ezzel alighanem a maximális reményeit váltja valóra, bejut a legjobb 16 közé.

Két földrész csatája

Ott ellenfele minden bizonnyal egy erősebb válogatott lesz: Hollandia vagy Marokkó. Talán ez az egyik legélesebb párharc az egyenes kieséses szakasz első fordulójában, Az Oranje eddig meggyőzőbb volt, mint a legutóbbi világbajnokság negyedik helyezettje, noha az Atlasz Oroszlánjai döntetlennel kezdtek a brazilok ellen.

Hollandia a hat korábbi világbajnoki mérkőzésén veretlen az afrikai ellenfelekkel szemben, és a 2010-es Spanyolország elleni döntő óta nem veszített mérkőzést a tornán a rendes játékidőben vagy hosszabbításban, ami 15 mérkőzéses sorozatot jelent. 2014-ben és 2022-ben is tizenegyespárbajban estek ki az argentinok ellen, 2018 előtt nem jutottak ki a torna előtt.

Még egyet tovább lépve: ennek a két „négyesnek” a győztesei egymás ellen mérkőznek a legjobb nyolc közé jutásért, így lehet akár francia–holland, német–holland, vagy francia–marokkói, esetleg német–marokkói csata is. S a győztes még mindig csak az elődöntőnél tart majd…

A következő négyesbe kerültek a portugálok, mivel csak csoportmásodikok lettek, két döntetlennel. A horvátokkal találkoznak, akik 2018-ban döntőbe, 2022-ben elődöntőbe jutottak. A győztes megkapja majd a spanyolokat vagy a csoportszakasz utolsó akciójával továbbjutó osztrákokat. Vagyis: a legjobb nyolc közé jutásért lehet akár portugál–spanyol rangadó is. A 2018-as vb-n, Szocsiban 3–3-ra végeztek, Cristiano Ronaldo három gólt szerzett. A legutóbbi Nemzetek Ligája döntőjében is egymással mérkőztek, 2–2 után tizenegyesekkel a portugálok győztek.

Be fog jutni a legjobb nyolc közé az amerikai, a bosnyák, a belga és a szenegáli válogatott közül az egyik.

Előzetesen talán egyiket sem várták oda sokan… Az egyik párban Santa Clarában az Egyesült Államok és Bosznia-Hercegovina mérkőzik, talán nincs is olyan elemzés, amely ne a házigazda továbbjutását prognosztizálná. A másik ágon az új-zélandiak ellen már magabiztosan futballozó belgák a masszív szenegáli csapattal mérkőznek, Seattle-ben.

Ennek a két ágnak a győztesei (akár a francia és a spanyol gárda) július 14-én, Arlingtonban meccselnek, az elődöntőben.

Nézzük a másik főágat, ezen szerepelnek a legerősebb dél-amerikai csapatok! A brazilok a japánokkal játszanak, nem lesz könnyű dolguk, az ellenfél a legjobb benyomást keltette eddig az ázsiai indulók közül, másképpen: egyedül mentette meg az „igazi” ázsiai csapatok becsületét.

A New Jersey-ben rendezendő találkozó győztesének ellenfele Elefántcsontpart vagy Norvégia lesz. Az európai válogatottnak kifejezetten jó a mérlege a brazilok ellen, ha a franciák ellen nagyon tartalékos összeállításban elszenvedett vereséget nem számítjuk, A selejtező-sorozat kezdete óta veretlenek ebben a vb-kiírásban.

A legjobb nyolc közé fog jutni Mexikó, Ecuador, Anglia és a Kongói DK közül az egyik. A papírforma szerint a nyolcaddöntőben, július 5-én, Mexikóvárosban a házigazda válogatott a „háromoroszlánosokkal” játszik majd – nagyon kiegyensúlyozott, éles meccs lehet.

A győztesre, immár Miamiban, akár a brazil vagy a norvég gárda várhat.

Mázlista Argentína

A negyedik nyolcasban az argentinok óriási favoritok, szerencsés a sorsolásuk. A tündérmesék szépek, de a Zöld-foki Köztársaság ellen remek az esélyük, s ha egyet továbblépnek, az ausztrálokkal vagy az egyiptomiakkal mérkőznek. Nem tűnik teljesíthetetlen feladatnak.

Az „alsó” négyesből (Svájc–Algéria, Kolumbia–Ghána) egy ugyancsak ott lesz a legjobb nyolc között. AZ eddig látottak alapján erre leginkább a svájciaknak és a kolumbiaiaknak van esélye. Aki innen bejut a negyeddöntőbe, a világbajnok argentinokkal mérkőzik – ha ott addig nem történik meglepetés.

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