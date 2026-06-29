Forró a víz a Velencei-tóban – már amennyi maradt benne...

Sosem volt még ilyen sekély a Velencei-tó: az egyébként 130 centiméteres optimális vizálláshoz képest Agárdon vasárnap 47 centiméteres vízszintet mértek, amely történelmi mélypontnak számít – számolt be róla az RTL Híradó.

A vízhőmérséklet szintén távol van az optimálistól, ugyanis több mint 30 Celsius-fokos. A csatorna által megszólaltatott fürdőzők elmondták, határozottan nagyon melegnek érződik, szinte éget, ha belemegy az ember. Ráadásul a magas vízhőmérséklet elősegíti az algásodást, ami rontja a vízminőséget.

A tő körüli vendéglátósok is megsínylik a jelenlegi állapotokat: volt olyan vendéglős, aki arról számolt be, hogy még télen is nagyobb volt a forgalma.

Vasárnap megdőlt a Magyarországi napi melegrekord, Budakalászon 40,7 fokot mértek. A hőség kedden tetőzik, a hidegfront csütörtökön érkezik.