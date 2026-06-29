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Nyitókép: Magyarország ügyészsége

Befolyásos embernek adta ki magát, társkeresőkön vadászott a nőkre

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A Budaörsi Járási Ügyészség minősített csalás bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki társkereső oldalon hirdető nőktől csalt ki hamis ígéretekkel pénzt.

A vádirat szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi – a bűnügy vádlottja – 2022-től különböző társkereső oldalakra regisztrált, ahol ismerkedni vágyó nőkre vadászott.

A férfi magát delegációs sofőrnek vagy bizalmi állással rendelkező személynek adta ki. Kapcsolatrendszerére hivatkozva segítséget ajánlott fel ingatlanügyletekkel, hitelügyintézéssel kapcsolatban a felé bizalommal forduló nőknek. A vádlott áldozataitól az ügyintézéshez több alkalommal is különböző pénzösszegeket kért, amiket nem az adott célra fordított, a sértettek érdekében soha nem járt el – olvasható a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében.

A férfi az egyik sértettől több részletben közel másfél millió forintot, más sértettől több mint 49 millió forintot csalt ki.

A vádlott a kicsalt pénzt saját megélhetésére, kiadásaira és adósságai rendezésére fordította.

A Budaörsi Járási Ügyészség a férfit két rendbeli minősített csalás bűntettével vádolja.

A vádlott bűnösségéről a Budaörsi Járásbíróság fog dönteni.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Befolyásos embernek adta ki magát, társkeresőkön vadászott a nőkre

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