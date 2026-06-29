Így kerülhetjük el az áramkimaradásokat és a túlterhelést hőség idején – tippek, tanácsok

A hatalmas hőség számos területen, így az áramszolgáltatásban is komoly problémákat okozhat. Az E.ON Hungária jelezte: teljes szolgáltatási területén megerősített felügyelettel készül, a lakosságnak pedig azt javasolja, hogy a nagyobb energiaigényű háztartási készülékek (például mosógép, szárítógép, mosogatógép) használatát lehetőség szerint 21 óra utánra vagy a kora reggeli órákra időzítse.

A kánikula miatt a fővárosban több kerületben is elment az áram vasárnap. Valószínűleg a hőség miatti túlfogyasztás állhat a háttérben. Az Index írt arról, hogy a XI. és a XIV. kerületben is áramkimaradások voltak, de Budapest agglomerációjában is adódtak gondok. A lakosság arról számolt be, hogy az E.ON ügyfélszolgálata szerint az érintett területeken akadozott az áramfogyasztás. A XXI. kerületben, a Csepel–Királyerdő városrészben több utcában is elment az áram vasárnap, de este 8 óra után már helyreállt a szolgáltatás.

Csiszér-Kovács Viktória, az E.ON Hungária sajtómunkatársa az InfoRádióban azt mondta, a társaság a teljes szolgáltatási területén megerősített felügyelettel készült fel a kritikus időszakra. Mint fogalmazott,

az elmúlt napok tartósan extrém hőhulláma érezhetően növeli a villamosenergia-hálózat terhelését, ami az átlagosnál lényegesen több üzemzavart eredményez, főként Budapest és Pest vármegye területén.

Figyelmeztetett, hogy a magas nappali hőmérséklet és az éjszakai lehűlés elmaradása egyaránt fokozott igénybevételt jelent a hálózati berendezések számára.

A szóvivő kiemelte: az esetek döntő többségében az E.ON szakemberei néhány órán belül helyreállították, illetve helyreállítják az áramszolgáltatást. Az elrendelt harmadfokú hőségriasztásra tekintettel az E.ON a teljes szolgáltatási területén megerősített készenléttel és fokozott üzemirányítási felügyelettel készült.

„Az eddigi tapasztalatok alapján az extrém hőség hatására az átlagosnál kétszer-háromszor több üzemzavar jelentkezik.

Ennek elsődleges oka, hogy a hőség miatt jelentősen megnő a fogyasztás, elsősorban a klímaberendezések folyamatos használata miatt, ami fokozott terhelést jelent a hálózati elemek, különösen a transzformátorok számára” – magyarázta Csiszér-Kovács Viktória, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a tartósan magas környezeti hőmérséklet rontja a berendezések természetes hűtését, így azok üzemi hőmérséklete magasabb szinten marad, ami növeli a védelmi berendezések és az üzemzavarok kialakulásának a valószínűségét.

Az E.ON Hungária sajtómunkatársa arra is kitért, hogy a szolgáltató mit tanácsol a lakosság számára. Azt javasolja, hogy tudatos energiahasználattal járuljunk hozzá a hálózat kiegyensúlyozott működéséhez. Ha megoldható, akkor

a nagyobb energiaigényű háztartási készülékek esti vagy kora reggeli időzítése mellett a légkondicionálók használatát is érdemes mérsékelni este 6 és 9 óra között, és inkább az éjszakai vagy a hajnali órákban optimális lehűteni a lakást.

Továbbá azt is javasolják, hogy kerüljük több nagy teljesítményű elektromos készülék egyidejű használatát. A nem használt elektromos eszközöket pedig kapcsoljuk ki vagy áramtalanítsuk, mert így nemcsak energiát takaríthatunk meg, hanem a hálózat terhelésének a csökkentéséhez is hozzájárulhatunk. „Arra kérünk minden ügyfelünket, amennyiben áramkimaradást tapasztalnak, tegyenek bejelentést a hibabejelentő vonalon” – mondta Csiszér-Kovács Viktória. Az elérhetőségekről ezen az oldalon lehet tájékozódni.

Néhány nappal ezelőtt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra kérte a lakosságot, hogy csökkentse az esti órákban, 18 és 21 óra között az áramfogyasztást annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a nagyobb problémák. A miniszter azt javasolta, hogy a lakosság éjszaka vagy hajnalban hűtse le az otthonát, ezzel is mérsékelve a hálózat terhelését.

Időközben a tárcavezető azt is közölte, hogy a Duna magas vízhőmérséklete miatt a jogszabályoknak megfelelően csökkenteni kell a paksi atomerőmű teljesítményét, ugyanakkor az ország villamosenergia-ellátása továbbra is biztosított. Kapitány István jelezte, hogy az intézkedés előre meghatározott szabályok alapján történik, és a lakosság közvetlenül nem érzékel majd a változásból semmit.

A cikk Szabó Gergő összefoglalója alapján készült.