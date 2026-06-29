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Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Tovább kell elviselni a kánikulát, meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást

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Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján a június 27-én 00.00 órától elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást július 1-jén (szerda) 24.00 óráig az ország egész területére meghosszabbítja.

A tartós, helyenként 40 Celsius-fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italokat.

A rosszullétek megelőzése érdekében lehetőség szerint ne tartózkodjanak a tűző napon 11 és 16 óra között, és kerüljék a megerőltető fizikai munkát ebben az időszakban.

Kérik a munkáltatókat, hogy biztosítsanak elegendő ivóvizet, rendszeres pihenőidőt, valamint árnyékos vagy hűvös pihenőhelyet a szabadtéren dolgozók számára. Amennyiben lehetséges, a munkavégzést a reggeli vagy a késő délutáni órákra szervezzék át, rosszullét esetén pedig haladéktalanul szakítsák meg a munkát – olvasható az országos tisztifőorvos közleményében.

Az extrém hőség idején lehetőség szerint tartózkodjanak árnyékos, hűvös helyen, és gondoskodjanak otthonuk megfelelő árnyékolásáról, illetve szellőztetéséről. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet.

A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Érdemes naponta felhívni vagy meglátogatni őket, meggyőződni arról, hogy elegendő folyadékot fogyasztanak, és megfelelően tudják hűteni lakásukat. A tűzoltókat a hőségriasztás június 20-i kezdete óra már több mint kétszáz olyan egyedül élő idős emberhez hívták, aki nem adott magáról életjelet.

Különösen fontos, hogy senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és háziállatot parkoló gépjárműben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.

Június 20-a óta több mint százhúsz alkalommal hívták a tűzoltókat szén-monoxiddal összefüggő eset miatt. A melegben a kémények huzathatása csökkenhet, a kéményben légdugó alakulhat ki, emiatt a nyílt égésterű vízmelegítőknél szén-monoxid keletkezik. Fontos, hogy még nyáron is használjunk ezek környezetében szén-monoxid-érzékelőt.

Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, ami erdőkre és azok kétszáz méteres körzetére vonatkozik. A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb hőforrástól meggyulladhat, ezért a hőségriasztás ideje alatt fokozott figyelemmel legyenek. Különös tekintettel a mezőgazdasági betakarításoknál és a hő- és szikrahatással járó munkavégzéseknél.

Kérjük a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal vészeljék át a következő napokat. Az aktuális hőségriasztásról és az egyéb veszélyjelzésekről szóló információk a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásán keresztül valós időben is elérhetők – olvasható a közleményben.

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