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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra reagál az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 16-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Így reagáltak a frakcióvezetők Magyar Péter beszédére

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Cikkünk frissül! Magyar Péter napirend előtti felszólalására válaszoltak a parlamenti pártok frakcióvezetői az Országgyűlésben.

Napirend előtt beszélt Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben hétfőn, ismertetve a hétvégi kormányülés témáit, reagálva a hőségre és a kormánypárt Alaptörvény-módosító javaslataira.

Toroczkai László (Mi Hazánk) kezdte. Még szoknia kell, hogy nem a Fideszben van – mondta. Megint szép szavakat hallottunk a korrupció felszámolásáról, mi ezt támogatni fogjuk – mondta. A baj az, hogy ez az 50 nap egy abszolút filmszínház, ami teljesen más irányba halad. Ön kettős beszédet folytat – mondta.

Önök nem a jogállamot állítják helyre, hanem kifejezetten távolodunk ettől

– mondta. Hogy lehet, hogy 5 napot adnak a népnek alkotmányos kérdésekre? Ilyen súlyos ügyeket példátlan ennyire rövid idő alatt megvitatni. Nincs példa Európában a parlamenti képviselők ilyen korlátozására – miért lehet ez így? Akkor miért nem egy évre, miért pont nyolcra vagy tizenkét évre? És miért gondolják hogy ezt 5 nap alatt meg lehet vitatni? 23 ezer vélemény nem kevés, de mégiscsak a magyarok egy százaléka sincs. Önök olyan diktatúrát építenek, amire még az elmúlt 16 évben sem volt példa – mondta. Ijesztően hangzik, hogy gondol egyet, és korlátozza a képviselőket, vagy kirúgja a köztársasági elnököt, ez ijesztő – fogalmazott. Ezután az EU-parlament új génkezelési techikákat megszavazó határozatáról beszélt. Erről elfelejtették a közvéleményt tájékoztatni – mondta.

Rétvári Bence (KDNP) következett ezután. Először ő is megköszönte a kánikulában másokért dolgozók munkáját. Ezután sérelmezte, hogy Magyar Péter beszédében szinte csak a Fidesszel foglalkozott. Magyar Péterről a „Hugh Grant-féle rettegés” jutott eszébe az Igazából szerelem című filmben: mindent, csak kormányozni ne kelljen. Mindenről beszélnek, csak nem a választási ígéreteikkel. Hol az áfacsökkentés, hol a tanári béremelés a nevetséges 0,4 százalékon túl, hol a megduplázott családi pótlék? – kérdezte. Ezután arról beszélt, hogy mikor átadták a kormányzást, a növekedés dobogós volt az EU-ban, majd a tanári, egészségügyi béremelésekről, a minimálbér emeléséről beszélt a Fidesz-kormány idején. A beszéde teli volt ellentmondásokkal, most csőd van, de szeptembertől újabb jótékonysági intézkedések jönnek? Most van pénz vagy nincs pénz? – kérdezte. Azt, hogy katasztrófa van, már Gyurcsányéktól is hallottuk, azt Medgyessyéktől is hallottuk, hogy a jó dolgokat megtartjuk – de Önök kivezették a kamatstopot, kivezették a 3 százalékos vállalkozói hitelt – ezzel nem kampányoltak – mondta. Önök nem az emberek, hanem a multik, bankok javára kezdtek el kormányozni – véli. Ezután számon kérte, hogy miért nem 480 forintos a benzinár? A kilakoltatásokat sem szüntették meg. Az emberekért nem tettek semmit, a multikért igen, a saját hatalmukért igen, Lex Orbán, Lex Sulyok – ez mind megy – csak a hatalom monopolizálása számít – mondta.

Gulyás Gergely (Fidesz) következett. A nemzeti konzultációkat védte ezután, mondván, a kétmillió kitültőt nem lehet bekötött szemű plüssmajomhoz hasonlítani. Az ország állapotát illetően elmondta: 130-ból 170 milliárd dolláros a GDP, az átlagébrek npttek, 1 millióval többen dolgoznak, 1,3 millióval kevesebb a szegény, és 81-ről 74 százalékra csökkent az államadósság – mondta. A költségvetési hiányról azt mondta, minden évben, amikor az Orbán-kormány nyert, csökkent a hiány.Nem felelnek meg a valóságnak a hiányszámok, amiket Magyar Péter sorolt – Brüsszel 6,2 százalékot mondott a kormányváltáskor, a kormány 5 százalékot tervezett – mondta. A forint erős, ezért a hiány csökkenthető lett volna megszorításuk nélkül, mivel a növekedés erős – mondta. Ezután bírálta Magyar Pétert, mondván: eddig a kormány nem volt megrendelője a bűnüldözésnek, nem mondtak olyat, kit kell elvinni, kit kell meggyanúsítania a legfőbb ügyésznek – de ez nem meglepő, ha meg lehet tiltani a volt kormányfőnek, hogy újra miniszterelnök legyen, ha el lehet csak úgy küldeni egy államfőt – mindennek nincs köze a demokratikus gondolkodáshoz – mondta. Béremelés, nyugdíjemelés, családi pótlék emelése nem volt, de volt már kamatstop kivezetése, védett ár kivezetése és így tovább, az uniós pénzeket mi is hazahoztuk volna – mondta. Ezek a lépések ellentétesek mindazzal, amik Magyarországon 1990 óta a jogállamban történt, ezek nem jogállami lépések – mondta.

Lukács Gábor (Tisza) következett. Elmondta: jelentősen olcsóbb lett az állam finanszírozása, a korábbi ezerforintos ijesztgetés helyett a benzinár a védett ár alá csökkent, a forint erősebb – a magyar gazdaságra ismét bizalommal tekintenek szerte a világban. Ezután egy példát hozott egy családról, akik a háborús ijesztgetés miatt a pincébe vittek tartós élelmiszereket – de ma már látják, hogy nincs háborús veszély, hazug volt az ijesztgetés – mondta. Majd felidézte a hőség miatt egymást segítő embereket, megköszönte az összefogást. Lehet úgy kormányozni, hogy ne egy szűk kör érdekeit szolgálják a döntések – és lehet úgy politizálni, hogy az ne a lejáratásról szóljon. Magyarország érdeke legyen az első. Amikor legközelebb szavazunk, döntünk – közelebb visszük-e vele az országot, egy jobban működő országhoz? Ez a legfontosabb kérdés – mondta.

Viszonválaszra Magyar Péter miniszterelnök következett. Az ellenzék színházat játszik. Mindenre nemet mondanak, amikor egyszerű szavazás volt, nemmel szavaztak az EU-pénzek hazahozatalára – eközben azt hazudják, hogy a Fidesz is hazahozta volna a pénzt? Se Ukrajna, se migráció, se gender nincs benne – és mégis nemmel szavaztak! Miért? Nem akarnak a korrupció ellen fellépni? Hazudtak reggel, délben, este a kampányban is – de ez már a kampányban sem működött. A propagandagépezetük azóta összeomlott, egy napot sem bírt ki, de Önök még mindig hazudnak tovább – mondta. Az Európai Bizottság 6,2 százalékot mondott – erre hivatkoznak, de közben mi látjuk a titkos kormányhatározatokat, kötelezettségvállalásokat, amelyekkel titokban e fölött is eladósították az országot. Mi már rálátunk, és a kép sokkal borzalmasabb még annál is, amit az Uniónak hazudtak – mondta Magyar Péter, majd feltette a kérdést: mi van azokkal cégekkel, amelyeknek magyar állami hitelt adtak, hogy kijátsszanak a haveroknak áron alul stratégiailag fontos cégeket? Óriási cégeket fújtak fel állami pénzből úgy, hogy kijátsszák az állami vagyont – és ezeket a titkos háttéralkukat az Uniós nem láthatta.

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Hétvégi kormányülés után, hőségriadó idején tart újabb kétnapos rendkívüli ülést az Országgyűlés, Magyar Péter miniszterelnök ismét felszólalt napirend előtt. Kedden a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők, akik lefolytatják a vitát az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról és a polgármesterek fizetéséről is.
 

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