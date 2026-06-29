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Close up low angle view cropped shot of a man riding electro scooter at the street.
Nyitókép: Wpadington/Getty Images

Nevetségesen kevés ital miatt kapott 8 pontot az e-rolleres, megérdemelte?

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Pénzbírsággal és büntetőpontokkal végződött egy balatonlellei pár szombat éjszakai elektromos rollerezése, miután a rendőrség ittas közlekedés miatt ellenőrzés alá vonta őket.

A helyi közösségi oldalakon megosztott beszámoló szerint az eset a város egyik forgalmas útján történt. A pár – saját elmondásuk szerint egy pohár bor elfogyasztását követően – elektromos rollerrel indult haza, amikor a rendőri egység megállította őket.

Az intézkedés során a hatóság munkatársai tájékoztatták az érintetteket, hogy az elektromos roller gépi meghajtású járműnek minősül, ezért használatára az ittas vezetés tilalma vonatkozik.

A helyszíni szondáztatás során az egyik személy esetében pozitív értéket mutatott a készülék. A hatóság az eljárás részeként több mérést is végzett, majd

az ittas közlekedésért 50 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki, emellett 8 büntetőpontot rögzítettek a szabályszegőnél.

Az érintettek beszámolója szerint az intézkedés elhúzódott, a helyszínre több egységet is kivezényeltek. – írja a sonline.hu.

A hatóságok az eset kapcsán ismételten felhívják a figyelmet a KRESZ szabályainak betartására és az ittas közlekedés veszélyeire.

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Kezdőlap    Életmód    Nevetségesen kevés ital miatt kapott 8 pontot az e-rolleres, megérdemelte?

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