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Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelõs miniszter a Kultúrmustra mintaprogramról tartott sajtótájékoztatón a Kulturális és Innovációs Minisztériumban (KIM) 2026. március 3-án. A mintaprogram a tánc, a zene és a kézmûvesség világát mutatja be általános iskolások gyerekeknek.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Hankó Balázs reagált a kulturális támogatási ügyben elrendelt letartóztatásokra

Infostart

A volt kulturális és innovációs miniszter szolidarítását fejezte ki és másoktól is ezt kéri.

„Szolidaritásomat fejezem ki és minden jóakaratú, a jogállami eljárásokban hívő ember szolidaritását kérem a kulturális támogatásokat kezelő munkatársaim számára, akik – meggyőződésem szerint – valós jogi indok nélkül kerültek letartóztatásba múlt hét csütörtökön” – fogalmazott hétfői sajtóközleményében a volt kulturális és innovációs miniszter, hangsúlyozva: az, hogy egy egy döntést utóbb a büntetőeljárás nagyítójával vizsgálnak, legitim eljárás.

De ebben a személyes szabadságot csak a legszükségesebb esetben kell a legszigorúbban korlátozni. Ha ez nem így történik, az eljárás jogtalan

– tette hozzá.

Hankó Balázs emlékeztet, hogy a letartóztatásról szóló döntés egyelőre nem jogerős, így reményei szerint a szükségesség és arányosság tesztjét a másodfokú eljárásban alkalmazva lesz lehetőségük arra az érintetteknek, hogy szabadlábon védekezzenek és tisztázzák magukat. „Munkatársaim – csakúgy, mint jómagam – mindig jóhiszeműen jártunk el és minden helyzetben az embereket egymással összekötő kultúra támogatásának célja lebegett szemünk előtt, nem saját gazdagodásunk vagy bárkinek a teljesítmény nélküli gazdagítása” – írta.

A KDNP-s politikus biztos abban, hogy a kultúra támogatásában részt vevők ellen indított vizsgálatok akkor is hatékonyan elvégezhetőek, ha a munkatársai nem maradnak letartóztatásban.

Megérti a kritikusokat, akik nem értettek egyet az elmúlt évek kulturális támogatásokról szóló döntéseivel. „De ez független attól, hogy ne hunyjanak szemet munkatársaim letartóztatása felett. Nem tudom, hogy hihető-e számukra, de e döntések nem valami vagy valaki ellen irányultak, hanem az értékteremtést szolgálták. Hiszem, hogy ha a vizsgálatokat szükségesnek tartják is, a jogállami és emberséges eljárások hívei” – zárul Hankó Balázs közleménye.

Mint arról korábban az Infostartis beszámolt, a Kecskeméti Járásbíróság múlt csütörtökön egy hónapra elrendelte Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) korábbi alelnökének letartóztatását, valamint Ughy Attila, a Lechner Tudásközpont egykori tanácsadójának letartóztatását is. A volt fideszes polgármester korábban a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát vezette.

Az ügyben a kollégium további két tagját, valamint a pályázatok lebonyolításáért felelős Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatóját és kabinetvezetőjét is letartóztatásba helyezték.

A bírósági döntés egyelőre nem jogerős, ugyanis valamennyi gyanúsított fellebbezett a határozat ellen.

Országgyűlés

A fenti ügy hétfő délután az Országgyűlésben is téma volt. Magyar Péter miniszterelnök a Nemzeti Kulturális Alap támogatásinak ügyével kapcsolatban Hankó Balázs volt szakminiszternek üzent, arra kérve fideszes frakciótársait, majd tolmácsolják neki, „ha még szabadlábon van”. Minden szerződést végig fogunk nézni, mindent meg fogunk vizsgálni, minden felelőst meg fogunk nevezni, a bűnözők pedig börtönbe fognak kerülni – tette hozzá, megjegyezve, hogy „Hankó Balázs körül már szinte mindenkit elvittek”. A kormányfő teljes beszédet itt olvashatják el.

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