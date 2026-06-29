ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.62
usd:
310.98
bux:
138786.37
2026. június 29. hétfő Péter, Pál
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hungarian coat of arms in the new 10000 forint banknote
Nyitókép: dobok/Getty Images

Nyugdíjreformot akar a hivatásos állomány: tárcaközi egyeztetést kérnek

Infostart / MTI

Tárcaközi egyeztetést kezdeményezett a hivatásos állomány számára kialakítandó új kompenzációs nyugdíjrendszerről a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ), a Frontvonal Szakszervezeti Szövetség és a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete (VPDSZ) az MTI-nek hétfőn elküldött nyílt levélben.

Ebben a három érdekképviselet Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterhez, Pósfai Gábor belügyminiszterhez és Kármán András pénzügyminiszterhez fordul azzal a kéréssel, hogy kezdeményezzenek egyeztetéseket egy korszerű, egységes és méltányos kompenzációs nyugdíjrendszer kialakításáról a honvédelmi, rendvédelmi és vám- és pénzügyi szolgálatot ellátó állomány számára.

Hangsúlyozták: kezdeményezésük nem a korábbi szolgálati nyugdíjrendszer visszaállítására irányul, hanem egy fenntartható és igazságos rendszer kialakítására, amely hozzájárul a hivatásos életpályák kiszámíthatóságához, a pályán tartáshoz és az utánpótlás biztosításához.

Álláspontjuk szerint Magyarország biztonsági, honvédelmi és pénzügyi érdekei hosszú távon csak akkor biztosíthatók, ha a hivatásos életpályák megfelelő megtartó erővel rendelkeznek és az állam méltányosan elismeri azokat a sajátos szolgálati körülményeket, amelyek között a honvédség, a rendvédelem és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai szolgálatot teljesítenek.

A nyílt levélben arra kérik a három tárca vezetőjét, hogy a döntés-előkészítés során hivatalos partnerként vehessenek részt a tárcaközi egyeztetésekben annak érdekében, hogy az érintett állomány érdekei és gyakorlati tapasztalatai közvetlenül is megjelenjenek a szakmai munkában.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nyugdíjreformot akar a hivatásos állomány: tárcaközi egyeztetést kérnek

szakszervezet

egyeztetés

nyugdíjrendszer

kompenzáció

ruszin-szendi romulusz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: megállás nélkül dolgozik Magyarországért a kormány
napirend előtt

Magyar Péter: megállás nélkül dolgozik Magyarországért a kormány
Hétvégi kormányülés után, hőségriadó idején tart újabb kétnapos rendkívüli ülést az Országgyűlés, Magyar Péter miniszterelnök ismét felszólalt napirend előtt. Kedden a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők, akik lefolytatják a vitát az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról és a polgármesterek fizetéséről is.
 

Forsthoffer Ágnes lezárná a parlamenti büntetések miatt húzódó vitákat

Így reagáltak a frakcióvezetők Magyar Péter beszédére

Magyar Péter „sokkoló” állapotokról beszél – reagált a Fidesz

A forróság után csak szerdán érkezik a fordulat, csütörtöktől akár 10 fokkal is hűvösebb lehet

A forróság után csak szerdán érkezik a fordulat, csütörtöktől akár 10 fokkal is hűvösebb lehet

A hosszan tartó kánikula vége egyre közelebbinek tűnik: a sorozatos melegrekordok után végre elérhető távolságba került a lehűlés. A rendkívüli forróság sokakat megvisel, a magas hőmérséklet miatt romolhat a közérzet, nőhet a fáradtság és a figyelmetlenség is.
 

Már délelőtt új melegrekord születhetett

Hőségkörkép: kórházak, vasút, vízosztás, éttermek – Magyar Péter kérései és beszámolója

Csapállványok a hőség ellen: 22 ideiglenes vízosztó pont nyílt Budapesten

Nem a kijelölt fürdőzőhelyet használták, hárman is vízbe vesztek

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kimondták az Otthon Start és társai halálos ítéletét - Kellemesebb lehet a kimúlás, mint gondolnánk

Kimondták az Otthon Start és társai halálos ítéletét - Kellemesebb lehet a kimúlás, mint gondolnánk

Az euróbevezetés nem pusztán monetáris vagy makrogazdasági kérdés: a lakáspolitika egyik leghatékonyabb eszköze is lehet. Egy friss közgazdasági kutatás szerint az euróövezeti csatlakozás olyan tartósan alacsony és stabil kamatkörnyezetet teremthetne, amely piaci alapon válthatná ki a költségvetést folyamatosan terhelő állami lakáshitel-támogatásokat. A magyar lakáshitelezés több mint 130 éves története és a szomszédos euróövezeti országok tapasztalatai egyaránt azt mutatják: az euró a monetáris integráció mellett a lakásfinanszírozás fenntarthatóbb alapokra helyezését is jelentené Magyarország számára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyit a hangzatos szólamokról: fenntartható vébét akart a FIFA, miközben az elnöke magángépen repked ide-oda

Ennyit a hangzatos szólamokról: fenntartható vébét akart a FIFA, miközben az elnöke magángépen repked ide-oda

Egy most közölt elemzés rámutat, hogy a magánrepülőgép károsanyag-kibocsátása éles ellentétben áll a FIFA saját fenntarthatósági vállalásaival.

BBC
Business Sport Travel Science
Man, 21, pulled alive from Venezuelan rubble after being trapped for 106 hours

Man, 21, pulled alive from Venezuelan rubble after being trapped for 106 hours

At least 1,450 people are known to have been killed by the back-to-back earthquakes on Wednesday evening.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 29. 14:48
Amnesty: problémás a 17. Alaptörvény-módosítás több eleme
2026. június 29. 14:24
Átszabják a pesti alsó rakpart két szakaszát is, itt vannak a látványtervek
×
×