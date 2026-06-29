Nyugdíjreformot akar a hivatásos állomány: tárcaközi egyeztetést kérnek

Ebben a három érdekképviselet Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterhez, Pósfai Gábor belügyminiszterhez és Kármán András pénzügyminiszterhez fordul azzal a kéréssel, hogy kezdeményezzenek egyeztetéseket egy korszerű, egységes és méltányos kompenzációs nyugdíjrendszer kialakításáról a honvédelmi, rendvédelmi és vám- és pénzügyi szolgálatot ellátó állomány számára.

Hangsúlyozták: kezdeményezésük nem a korábbi szolgálati nyugdíjrendszer visszaállítására irányul, hanem egy fenntartható és igazságos rendszer kialakítására, amely hozzájárul a hivatásos életpályák kiszámíthatóságához, a pályán tartáshoz és az utánpótlás biztosításához.

Álláspontjuk szerint Magyarország biztonsági, honvédelmi és pénzügyi érdekei hosszú távon csak akkor biztosíthatók, ha a hivatásos életpályák megfelelő megtartó erővel rendelkeznek és az állam méltányosan elismeri azokat a sajátos szolgálati körülményeket, amelyek között a honvédség, a rendvédelem és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai szolgálatot teljesítenek.

A nyílt levélben arra kérik a három tárca vezetőjét, hogy a döntés-előkészítés során hivatalos partnerként vehessenek részt a tárcaközi egyeztetésekben annak érdekében, hogy az érintett állomány érdekei és gyakorlati tapasztalatai közvetlenül is megjelenjenek a szakmai munkában.