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A szaúd-arábiai Szalem al-Dauszari (b) és a zöld-foki-szigeteki Ryan Mendes a 2026-os labdarúgó-világbajnokság H csoportja harmadik fordulójának Zöld-foki-szigetek-Szaúd-Arábia mérkõzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. június 26-án.
Nyitókép: MTI/AP/Ashley Landis

Nemi erőszak miatt vizsgálat folyik a Zöld-foki-szigetek csapatkapitánya ellen – de úgy tűnik, játszhat

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A Zöld-foki szigetek válogatottjának csapatkapitánya, Ryan Mendes ellen az új-zélandi rendőrség nyomozást indított, miután egy brazil nemzetiségű tolmácsnő nemi erőszakkal vádolta meg. Az eljárás folyamatban van – de Mendes minden bizonnyal játszhat az argentinok ellen.

Az állítólagos incidens márciusban történt Új-Zélandon, amikor az afrikai csapat barátságos mérkőzéseket játszott ott. A játékost azzal vádolják, hogy megerőszakolta a csapat mellé rendelt tolmácsnőt Aucklandben, a csapat szállodájában.

A FIFA közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy „rendkívül komolyan veszi a nem megfelelő viselkedéssel kapcsolatos vádakat, és egyértelmű eljárással rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a futballban részt vevő bármely személy bejelentse az incidenst”.

A FIFA hozzátette, hogy kapcsolatban áll az új-zélandi hatóságokkal, és jelenleg „nem kíván további nyilatkozatot tenni”.

A szervezet szerint „a FIFA független igazságügyi szervei nem kommentálják az esetlegesen hozzájuk érkezett információkat, és nem erősítik meg, illetve nem cáfolják az állítólagos ügyekkel kapcsolatos folyamatban lévő vizsgálatok létezését. (…) Amennyiben úgy döntenek, hogy nyilvánosságra hoznak információkat, azt az általuk megfelelőnek ítélt időpontban és módon teszik majd meg” – zárul a közlemény.

Az AFP megkeresésére a zöld-foki-szigeteki szövetség nem kívánt nyilatkozni.

A feljelentő beszámolója szerint Mendes bekopogott a hotelszobája ajtaján, majd megtámadta, fojtogatta, megütötte, megharapta és megerőszakolta, miközben ő megpróbálta védekezni. A becsatolt fotókon a brazil nemzetiségű tolmács testén külsérelmi nyomok láthatók.

Május elején az állítólagos áldozat értesítést küldött a zöld-foki-szigeteki szövetségnek és a FIFA-nak, amelyben kérte a játékos eltiltását a világbajnoksági részvételtől – a brazil média szerint ezekre a kérésekre állítólag egyik szervezet sem reagált.

A 36 éves Ryan Mendes a „Kék Cápák” válogatottsági rekordere, az argentinok elleni lesz a 100. válogatottsága. Huszonkét góljával ő nemzeti tizenegy legeredményesebb góllövője is. A korábban a francia Le Havre-ban és a Lille-ben is megforduló, jelenleg a török Iğdır FK színeiben játszó szélső csapata mindhárom csoportmérkőzésén pályára lépett a világbajnokságon. A Zöld-foki szigetek válogatottja július 3-án, pénteken Miamiban lép pályára Argentína ellen.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Nemi erőszak miatt vizsgálat folyik a Zöld-foki-szigetek csapatkapitánya ellen – de úgy tűnik, játszhat

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