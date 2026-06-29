ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.61
usd:
310.61
bux:
139790.13
2026. június 29. hétfő Péter, Pál
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Smiling woman touching credit card on the credit card reader for contactless payment
Nyitókép: martin-dm/Getty Images

Önt is aggasztja? A külföldre készülő magyarokat zömét igen

InfoRádió

Egy külföldi utazás ma már jóval az indulás előtt online kezdődik. A szállásfoglalás, a jegyvásárlás és sokszor a programok szervezése is digitális felületeken történik, ami kényelmes, de új kockázatokat is jelent. Az OTP Bank és a Groupama Biztosító kutatása szerint a magyar utazók több mint fele tart valamilyen átveréstől, ezért a tudatos online jelenlét ma már ugyanúgy fontos része lehet az utazási felkészülésnek, mint az utasbiztosítás.

A magyarok utazási kedve töretlen: a 18–75 éves lakosság 67 százaléka szokott külföldre utazni, több mint harmaduk pedig legalább évente egyszer útra kel. Az utazás tervezésekor a legtöbben tudatosan mérlegelik a lehetőségeiket: a külföldre utazók 82 százaléka számára a szálláshely megbízhatósága és a vendégértékelések kiemelt szempontot jelentenek.

Az OTP Bank és a Groupama Biztosító kutatása szerint

a külföldre utazók 56 százaléka tart valamilyen átveréstől, míg 47 százalékuk kifejezetten a bankkártyás csalások miatt aggódik.

Nem alaptalanul: az OTP Bank egy másik, országos felmérése alapján a 16–75 éves magyarok csaknem egyharmada (32 százalék) már találkozott valamilyen online vagy banki csalással.

A pénzügyi visszaélésekről a megkérdezettek 79 százaléka hallott már az elmúlt időszakban, elsősorban a közösségi médiában és banki felületeken keresztül. A válaszadók több mint egyharmada (37 százalék) tudatosan is keresett információt a témában, különösen a fiatalabb korosztály tagjai. Számukra az internetes keresések és a banki honlapok jelentik a legfontosabb tájékozódási forrást – olvasható a pénzintézet közleményében.

A kutatás szerint a válaszadók fele – az OTP Bankéhoz hasonló – banki felületeken is szeretne tájékoztatást kapni a pénzügyi visszaélések megelőzéséről. Erre szükség is van, hiszen a magyarok kevesebb mint fele (45 százalék) érzi magát felkészültnek az online csalásokkal szemben, és ebben nincs érdemi különbség azok között, akiket már megkárosítottak, illetve akik még nem váltak csalás áldozatává.

„Az online csalások elleni védekezés egyik legegyszerűbb eszköze, ha nem hagyjuk, hogy sürgessenek bennünket.

Ha egy üzenet vagy telefonhívás azonnali döntést, adatmegadást vagy pénzügyi tranzakciót kér, érdemes gyanakodni és minden esetben ellenőrizni a megkeresés hitelességét. Nagyon fontos továbbá a hamis weboldalak felismerése, amelyek szinte megtévesztésig hasonlítanak az eredeti oldalra, ahol az esetek döntő többségében meg kell adnunk a fizetési adatainkat. Kiemelendők az AI által generált hamis képi és videós tartalmak, amelyek szintén a könnyen megtéveszthetik az utazókat. Az előkészületek során az alapvető lépések egyike a kétlépcsős hitelesítés beállítása, a vásárlási és utalási limit alacsony szinten tartása és a nem kattintunk csatolt linkre, és nem töltünk le ismeretlen forrásból programot szabályok betartása. Néhány percnyi odafigyelés jelentős anyagi veszteségtől óvhat meg bennünket, ezért is hívjuk fel újra és újra több csatornánk ügyfeleink figyelmét a legújabb csalási próbálkozásokra” – mutatott rá Sonjic László, az OTP Bank Biztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.

Tudatosság, technológia, biztosítás

A pénzügyi visszaélésekről megkérdezettek szerint a biztonságérzetet leginkább a technológiai védelmi megoldások növelhetnék, ezért is fejleszti folyamatosan kibervédelmi rendszereit az OTP Bank, hogy ügyfelei a korábbiaknál is biztonságosabban intézhessék pénzügyeiket. Ugyanakkor tízből három ember nagyobb biztonságban érezné magát, ha hozzáférne egy, a KiberPajzshoz hasonló kibervédelmi edukációs és kommunikációs platformhoz.

A digitális tudatosság szerepe utazás során felértékelődik, különösen egyénileg szervezett utak esetén. Ilyenkor az utazók online foglalnak szállást és szolgáltatásokat, gyakran nyilvános vagy ismeretlen wifi-hálózatokat használnak, és bankkártyával fizetnek. Az utazási irodák – például az OTP Travel – ezzel szemben számos ilyen feladatot és kockázatot átvállalnak, jelentősen csökkentve az utazók terheit.

„Az utazás biztonsága napjainkban már nem csupán az egészségügyi problémákra vagy a poggyászkárokra való felkészülést jelenti. A digitális csalások térnyerésével a szállásfoglalás, a repülőjegy-vásárlás vagy akár egy nyilvános wifi-hálózat használata is tudatosságot követel az utazóktól, miközben az okmányok és a bankkártyák fokozott védelme is kiemelten fontos. A megfelelő biztosítási védelem és a tudatos online magatartás együttesen segíthet abban, hogy a nyaralás alatt egy váratlan helyzet ne okozzon jelentős anyagi veszteséget” – mondta Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.

A szakértők szerint ugyanakkor a megfelelő biztosítás önmagában nem elegendő:

a digitális térben ugyanúgy szükség van tudatosságra és felkészültségre, mint a fizikai világban.

„A pénzügyi biztonság ma már jóval túlmutat a hagyományos banki szolgáltatásokon. Egy külföldi utazás során ugyanúgy fel kell készülni a váratlan egészségügyi helyzetekre, mint a digitális vagy pénzügyi kockázatokra. Ezért tartjuk fontosnak, hogy ügyfeleink számára a megelőzéshez szükséges információk és a megfelelő biztosítási megoldások egyaránt könnyen elérhetők legyenek” – tette hozzá Pista László, az OTP Bank biztosítási területének vezetője.

A kutatások eredményei alapján az online csalások elleni védekezés és az utazások biztonsága egyre szorosabban kapcsolódhat össze. Miközben a csalók újabb és újabb módszerekkel próbálkoznak, a szakértők szerint a tudatos ügyfélmagatartás, a hiteles információk, a korszerű biztonsági megoldások és a megfelelő utasbiztosítás együttesen jelenthetik a leghatékonyabb védelmet a váratlan helyzetekkel szemben.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Önt is aggasztja? A külföldre készülő magyarokat zömét igen

kutatás

bankkártya

otp bank

átverés

sonjic lászló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Országgyűlés: újabb sűrű két nap jön, hétfőn Magyar Péter kezd, most szüntetik meg a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Országgyűlés: újabb sűrű két nap jön, hétfőn Magyar Péter kezd, most szüntetik meg a Szuverenitásvédelmi Hivatalt
Újabb kétnapos rendkívüli ülést tart az Országgyűlés. Hétfőn 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök ismét felszólal napirend előtt. Kedden a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők, akik lefolytatják a vitát az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról és a polgármesterek fizetéséről is.
 

Magyar Péter odaszólt a kekváknak: már ne nyúljanak a vagyonukhoz

Hogy bírunk ki még két és fél napot? Még melegebb lesz, csak a hét közepén jön az enyhülés

Hogy bírunk ki még két és fél napot? Még melegebb lesz, csak a hét közepén jön az enyhülés

A hét elején folytatódik a forróság, a hét közepén azonban hidegfronttal érkező záporok, zivatarok enyhítenek a hőségen - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
 

Újabb figyelmeztetés az időjárás miatt, nagyon erős UV-B-sugárzás várható

Csoda, ha nem tűnik el a Velencei-tó a nyár végére, döbbenetes fotók érkeztek

Hétfőn a közszférában nem kell bemenni dolgozni a hőség miatt

Több tucat Budapest környéki településen rendeltek el korlátozást

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin is kénytelen elismerni a gondokat, Moszkva megint bevetheti a „kis zöld emberkéket” – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Putyin is kénytelen elismerni a gondokat, Moszkva megint bevetheti a „kis zöld emberkéket” – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Vlagyimir Putyin orosz elnök kénytelen volt megszólalni az Oroszországban tapasztalható problémákról – közölte a TASzSz. Az utóbbi hetekben megszaporodtak azok a beszámolók, amelyek súlyos üzemanyaghiányt jelentettek Oroszország több területén, különösen a fővárosban, Moszkvában alakultak ki hosszú sorok a benzinkutak előtt. Az orosz elnök a kormánypárt, az Egységes Oroszország kongresszusán megemlítette a problémát, és elismerte, hogy az ország „kritikus időszakot él át”. Az Ukrajinszka Pravda írt Paweł Szota, a lengyel Külügyi Hírszerző Ügynökség (AW) vezetőjének kijelentéseiről. A hírszerzési vezető szerint Moszkva ismételten bevetheti a „kis zöld emberkéket” (ez az elnevezés a Krímben terjedt el, amikor jelöletlen zöld egyenruhás fegyveresek tűntek fel a félszigeten 2014-ben) ezúttal a Balti államokban, hogy tesztelje a NATO reakcióit. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Alig ismert szabály szedi áldozatait a magyarok slágernyaralóhelyén: milliós bírságot kaphat, aki erre nem figyel

Alig ismert szabály szedi áldozatait a magyarok slágernyaralóhelyén: milliós bírságot kaphat, aki erre nem figyel

A szabályszegők komoly pénzbírságokra - akár milliós nagyságrendű összegekre - és szélsőséges esetben szabadságvesztésre is számíthatnak.

BBC
Business Sport Travel Science
Two boys pulled from Venezuela earthquake rubble among 33 people rescued over weekend

Two boys pulled from Venezuela earthquake rubble among 33 people rescued over weekend

With tens of thousands of people missing, relatives face another night waiting for news of loved ones as the crucial window for locating survivors closes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 28. 22:12
Kezd fejre állni az áramszolgáltatás a fővárosban
2026. június 28. 21:00
Robotokkal, világrekorder hidakkal, kvantumműholdakkal mutat utat Kína
×
×