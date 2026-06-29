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Nyitókép: BKK

Közölte a BKK, mikorra nyílik meg a Flórián téri felüljáró – képek

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A nyári hőség idején is folyamatosan halad a Flórián téri felüljárók felújítása, a projekt műszaki készültsége már meghaladja a 80 százalékos teljesítést.

A szakemberek jelenleg az északi felüljáró szerkezeti munkáin dolgoznak, miközben több fontos építési feladat a befejezéséhez közeledik. A tartós kánikula miatt egyes munkafolyamatokat a hajnali és a késő délutáni órákban végeznek.

A BKK beruházásában zajló felújítás során az elmúlt időszakban több jelentős munkafolyamat is előrehaladt:

  • elkészültek az előregyártott hídszegélyelemek, valamint a monolit hídszegélyek nagy többsége;
  • folyamatos a hídfők átépítése, az Árpád híd felőli oldalon már az új vasbeton szerkezet épül, míg a Szentendrei út felőli oldalon a következő hetekben kezdődik a hídfő újjáépítése;
  • a vasbeton szerkezetek korrózióvédelmi bevonatainak kialakítása hamarosan befejeződik;
  • elkezdődött az új acél hídtartozékok telepítése, és tovább folytatódik a vízelvezető rendszer felújítása;
  • júniusban nagyrészt befejeződött a hídsaruk cseréje, a még hátralévő munkák várhatóan július első felében zárulnak le.

A szakemberek jelenleg a hídpálya geometriájának helyreállításán is dolgoznak a BKK közlése szerint. Mint írták, ez egy előre nem látható, de szükséges beavatkozás, melynek során egy kiegészítő betonréteg készül a meglévő pályalemezen. A munkafolyamat várhatóan július első hetében fejeződik be. Ezt követően kezdődik a hídpálya teljes felületének szigetelése, majd az arra kerülő aszfaltréteg kialakítása.

Forrás: BKK
Forrás: BKK

A következő hetekben a szakemberek beépítik az új dilatációs szerkezeteket, amelyek biztosítják a híd és a csatlakozó útszakaszok tartós kapcsolatát, emellett befejeződnek a kőburkolatok javításai és a szükséges cserék is.

A jelenlegi ütemezés alapján nyár végére lezárulhatnak a főbb hídfelújítási munkák, és tervezetten ősszel megnyílhat a forgalom előtt a felújított északi felüljáró.

Ezt követően már csak kisebb befejező munkák, javítások és a Flórián téri felszíni csomópont helyreállítása marad hátra.

Forrás: BKK
Forrás: BKK

A munkák előrehaladásáról és az aktuális forgalmi helyzetről a florianter.hu oldalon, valamint a BKK Info felületein lehet tájékozódni.

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