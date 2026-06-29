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Haltetemek, Duna, Ráckeve.
Nyitókép: Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség/Facebook

Dögök a Dunában: pusztulnak a halak a hőség miatt

Infostart

Halpusztulást észleltek a Ráckevei Dunán, miután alig maradt oxigén a vízben.

Közösségi oldalán Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség szórványos halpusztulásról számolt be a Dömsödi Holt-Dunáról.

Néhány nappal ezelőtt a Dömsödi Holt Duna-ágon horgászók jelentették, hogy pipáló halakat láttak a vízterület különböző pontjain. A Halőri Szolgálat munkatársai azonnal kivonultak a helyszínre, és megerősítették az észlelést, majd kértük a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól a maximális vízbetáplálás elindítását.

A KDVVIZIG ezt meg is tette, a vízterület mindkét végén olyan mennyiségű tápvízellátást elindítva, ami még éppen nem veszélyezteti a lakosság pincéit.

Vasárnap délután elpusztult halak jelentek meg a holtág középső szakaszán, ahova nem jutott el a vízbetáplálás.

Mintegy 80-100 db nagyobb haltetemet számoltak meg a kb. 95 százalékbanban növényzettel fedett vízterületen – írja közösségi oldalán a szövetség.

A 31 fokos víz oldott oxigéntartalma mérésük szerint 6,3 mg/liter volt, ami valószínűleg éjszaka, a növényzet fotoszintetikus oxigéntermelésének szünetelésekor és egyúttal a növényi légzés oxigénfelhasználásával csökkent a kritikus szint alá. Ezt a tényt is jelentették a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak, akik hétfőn 2 db Truxor géppel ritkítják a növényzetet, valamint benzinmotoros levegőztetőket is bevetnek a helyszínen.

A Halőri Szolgálat hétfő reggel 06.00-kor kenuval kezdte meg a dögök soron kívüli gyűjtését, figyelemmel a melegre és a környező házakban lakókra.

Az esemény nem érinti a pénteken betelepített vadponty ivadékok állományát, mivel azt a tápvízzel frissített szakaszon hajtották végre.

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