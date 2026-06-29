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Nyitókép: Unsplash.com

A szaúdiak veresége után lemondott az ország labdarúgó-szövetségének elnöke

Infostart / MTI

Jasszer al-Miszehal hatalmas kudarcként értékelte a nemzeti együttes szereplését a világtornán, teljes felelősséget vállalt a dolgok alakulásáért.

Lemondott Jasszer al-Miszehal, a szaúdi labdarúgó-szövetségi elnöke a válogatott csúfos világbajnoki szereplését követően.

A gárda két pontjával a spanyolok, a zöld-fokiak és az uruguayiak mögött csak negyedik lett csoportjában, úgy, hogy utóbbi két együttes ellen döntetlent ért el.

„A válogatott világbajnoki kudarca minden várakozásunkat alulmúlta. Teljes mértékben felelősséget vállalok érte, és elnézést kérek mindenkitől, aki abban reménykedett, hogy csapatunk jobb lesz” – fogalmazott al-Miszehal. Hozzátette: szerinte a helyzet megköveteli, hogy egy új szakaszt nyissanak a szövetség és a válogatott történetében, és emiatt nem tölti ki elnöki mandátumát.

Al-Miszehal hét éven át volt a szövetség elnöke, és nagy szerepet játszott abban, hogy az ország elnyerte a 2034-es világbajnokság rendezési jogát.

A válogatott sorozatban a harmadik, fennállása során a hetedik vb-jén vett részt. A felkészülést nehezítette, hogy két hónappal a torna előtt kapitányt kellett cserélni, menesztették Hervé Renardot és helyére Georgiosz Donisz került.

A rossz vb-szereplés azok után történt, hogy a szaúdi kormány az elmúlt években hatalmas összegeket fektetett a sportba, a helyi klubok a színvonal emelése érdekében olyan neves játékosokat szerződtettek, mint például a portugálok világsztárja, Cristiano Ronaldo.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    A szaúdiak veresége után lemondott az ország labdarúgó-szövetségének elnöke

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