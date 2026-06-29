Véget ér az egyik nagy otthonfelújítási program kedden, a folytatásról nincs hír

A programot az elmúlt másfél évben a 25 év alatti gyermeket nevelők és a nyugdíjasok vehették igénybe az 5000 fő alatti, kijelölt kistelepüléseken, energetikai feltétel nélkül. Mivel az energetikai otthonfelújítási program is megszűnt, egyelőre nincs információ arról, hogy a Tisza-kormány indítana-e új lakásfelújítási támogatást.

A támogatásra a munkálatok befejezése és a számlák kifizetése után lehetett jelentkezni, legkésőbb 2026. június 30-ig. Több számla esetén a határidőt az utolsó kifizetés időpontjától kell számítani. A vonatkozó szabályozáson az új kormány eddig nem változtatott, így jelen állás szerint a pályázati lehetőség a hónap végével megszűnik – hívta fel a figyelemet a Portfolio.

Az előző kormány otthonfelújítási programjai február elejéig több mint 105 ezer háztartást érintettek. A vidéki otthonfelújítási támogatás addig mintegy 46 ezer igénylőt és 88 milliárd forintnyi támogatást jelentett, míg az energetikai program 9 ezer jelentkezőnél járt 60 milliárd forintos összeggel. Emellett az EKR-rendszerben körülbelül 50 ezer ingyenes födémszigetelés valósult meg.