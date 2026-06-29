Országgyűlés: újabb sűrű két nap jön, hétfőn Magyar Péter kezd, most szüntetik meg a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére hétfő és kedden újabb kétnapos rendkívüli ülést tart az Országgyűlés. Az indítvány a témákkal fenn van az Országgyűlés honlapján is, mint ahogy a napirend is.

Hallerné Nagy Anikó (Tisza Párt), a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően elmondta: hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napirend előtti felszólalások következnek.

13 órakor napirend előtt immár szokásosnak mondható módon Magyar Péter miniszterelnök is felszólal, aki minden bizonnyal a tervezett alaptörvénymódosításokról beszél majd.

Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az Országgyűlés lefolytatja

a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló, valamint

a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával

összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit.

Kedden reggel 9 órakor kezdődik a parlamenti munka. A napirend előtti felszólalásokat követően a képviselők megszavazzák az előbb említett előterjesztéseket, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek.

A keddi szavazásokat követően az Országgyűlés általános vitát folytat

az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról.

Tárgyalják a kőolajtermék-előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is.

Ez utóbbi

bevezeti az elektronikus TB kiskönyvet,

szigorítja a digitális időpontfoglalási kötelezettségeket,

a gyermekek három hónapos korától támogatja az anyák munkába való visszatérését és

korrigálja a CSED-re vonatkozó alkotmánybírósági aggályokat.

A jövőben az egészségbiztosító venné át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány-Strattmann László alapítvány feladatait.

Az ügynökaktákkal összefüggésben korábban Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója az Inforádióban elmondta, hogy az adatbázis hiányos. A mágnesszalagokról is töröltek adatokat, a kartonrendszerből is hiányoznak kartonok, a naplók is csak töredékesen maradtak meg, tehát 100%-os ez a rendszer soha nem volt, és soha nem is lesz. Reméljük, hogy a mai nemzetbiztonsági szolgálatoknál még 90 előtti iratok felülvizsgálata is meg fog történni, és akkor még szélesebb körű adatszolgáltatásra lehetünk képesek.