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Országgyűlés: újabb sűrű két nap jön, hétfőn Magyar Péter kezd, most szüntetik meg a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Infostart / MTI

Újabb kétnapos rendkívüli ülést tart az Országgyűlés. Hétfőn 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök ismét felszólal napirend előtt. Kedden a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők, akik lefolytatják a vitát az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról és a polgármesterek fizetéséről is.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére hétfő és kedden újabb kétnapos rendkívüli ülést tart az Országgyűlés. Az indítvány a témákkal fenn van az Országgyűlés honlapján is, mint ahogy a napirend is.

Hallerné Nagy Anikó (Tisza Párt), a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően elmondta: hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napirend előtti felszólalások következnek.

13 órakor napirend előtt immár szokásosnak mondható módon Magyar Péter miniszterelnök is felszólal, aki minden bizonnyal a tervezett alaptörvénymódosításokról beszél majd.

Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az Országgyűlés lefolytatja

  • a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló, valamint
  • a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával

összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit.

Kedden reggel 9 órakor kezdődik a parlamenti munka. A napirend előtti felszólalásokat követően a képviselők megszavazzák az előbb említett előterjesztéseket, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek.

A keddi szavazásokat követően az Országgyűlés általános vitát folytat

  • az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról.
  • Tárgyalják a kőolajtermék-előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint
  • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is.

Ez utóbbi

  • bevezeti az elektronikus TB kiskönyvet,
  • szigorítja a digitális időpontfoglalási kötelezettségeket,
  • a gyermekek három hónapos korától támogatja az anyák munkába való visszatérését és
  • korrigálja a CSED-re vonatkozó alkotmánybírósági aggályokat.
  • A jövőben az egészségbiztosító venné át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány-Strattmann László alapítvány feladatait.

Az ügynökaktákkal összefüggésben korábban Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója az Inforádióban elmondta, hogy az adatbázis hiányos. A mágnesszalagokról is töröltek adatokat, a kartonrendszerből is hiányoznak kartonok, a naplók is csak töredékesen maradtak meg, tehát 100%-os ez a rendszer soha nem volt, és soha nem is lesz. Reméljük, hogy a mai nemzetbiztonsági szolgálatoknál még 90 előtti iratok felülvizsgálata is meg fog történni, és akkor még szélesebb körű adatszolgáltatásra lehetünk képesek.

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Országgyűlés: újabb sűrű két nap jön, hétfőn Magyar Péter kezd, most szüntetik meg a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Országgyűlés: újabb sűrű két nap jön, hétfőn Magyar Péter kezd, most szüntetik meg a Szuverenitásvédelmi Hivatalt
Újabb kétnapos rendkívüli ülést tart az Országgyűlés. Hétfőn 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök ismét felszólal napirend előtt. Kedden a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők, akik lefolytatják a vitát az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról és a polgármesterek fizetéséről is.
 

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