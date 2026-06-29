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Vízosztó pont a Széll Kálmán téren Budapesten a hőségriadó idején
Nyitókép: Facebook/Fővárosi Vízművek

Csapállványok a hőség ellen: 22 ideiglenes vízosztó pont nyílt Budapesten

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Még két napig hatalmas hőséggel küzd az ország, harmadfokú a riasztási szint. A közszférában, ahol lehet, home office-t rendeltek el. Sorra dőlnek a melegrekordok, vasárnap Budakalászon 40,7 Celsius-fokot mértek – és még csak most tetőzik a hőhullám.

A rendkívüli hőségre tekintettel a Fővárosi Vízművek az 551 közkifolyó, azaz nyomós kút, és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein, csomópontjaiban. A Fővárosi Vízművek azt közölte hétfőn, hogy az ideiglenes ivókutak – jellemzően úgynevezett csapállványok – könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi.

A környezet védelme érdekében a Fővárosi Vízművek az ideiglenes ivókutaknál nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papír poharat, ezért azt kéri, hogy lehetőség szerint mindenki saját kulacsot vagy újratölthető palackot használjon.

Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a Fővárosi Vízművek Facebook-oldalán érhető el.

A jelenlegi lista:

  • Városháza park (V. kerület),
  • Keleti pályaudvar (VIII. kerület, Baross tér 1.),
  • Örs vezér tere 2. (XIV. kerület),
  • Széll Kálmán tér (II. kerület),
  • Heltai Jenő tér (III. kerület),
  • Deák Ferenc tér (V. kerület),
  • Astoria (V. kerület, Károly körút 4.),
  • Ferenciek tere 2. (V. kerület),
  • Kelenföldi út (XI. kerület, vasútállomás),
  • Kálvin tér 10. (IX. kerület),
  • Móricz Zsigmond körtér 2. (XI. kerület),
  • Október huszonharmadika utca 2-6. (XI. kerület, Újbuda-központ),
  • Gazdagréti tér 8. (XI. kerület),
  • Szépvölgyi út 8. (III. kerület, Kolosy tér),
  • Kossuth Lajos tér (V. kerület, Országgyűlés Hivatala, Látogatóközpont),
  • Nemzeti Közszolgálati Egyetem (VIII. kerület, Ludovika tér),
  • Újpest-központ (IV. kerület, József Attila u. 66.),
  • Balzsam utca (XIII. kerület, Újpest-Városkapu),
  • József krt. 2. (VIII. kerület, Blaha Lujza tér),
  • Határ út (IX. kerület, Ferde u.),
  • Váci út 46b (XIII. kerület, Lehel tér),
  • Bosnyák tér 15. (XIV. kerület),
  • Pesti út 170a (XVII. kerület, Rákoskeresztúr városközpont),
  • Újpalota, Fő tér (XV. kerület).

A csapállványokat minden esetben ellátják az ivóvíz nemzetközi egyezményes jelével: egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló piktogrammal.

Hétfőn figyelmeztetési kritériumot meghaladó, nagyon erős UV-B-sugárzás várható országszerte – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a várhatóan tetőző hőség miatt hétfőtől a közszférában otthoni munkavégzést rendelnek el. A kormány emellett arra buzdítja a versenyszféra munkáltatóit is, hogy – ahol a tevékenységi kör lehetővé teszi – szintén biztosítsák az otthoni munkavégzés lehetőségét munkavállalóik számára.

Új napi melegrekord született Magyarországon vasárnap.

Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Az eddigi rekord 39,9 Celsius fok volt

– közölte a Hungaromet Zrt. Azt írták: Kékestetőn is meghaladta a hőmérséklet a 30 Celsius fokot.

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Kezdőlap    Belföld    Csapállványok a hőség ellen: 22 ideiglenes vízosztó pont nyílt Budapesten

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Csapállványok a hőség ellen: 22 ideiglenes vízosztó pont nyílt Budapesten

Csapállványok a hőség ellen: 22 ideiglenes vízosztó pont nyílt Budapesten
Még két napig hatalmas hőséggel küzd az ország, harmadfokú a riasztási szint. A közszférában, ahol lehet, home office-t rendeltek el. Sorra dőlnek a melegrekordok, vasárnap Budakalászon 40,7 Celsius-fokot mértek – és még csak most tetőzik a hőhullám.
 

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Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
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Súlyos aszály sújtja Magyarországot: a HungaroMet adatai szerint a 90 napos csapadékösszeg 40-100 milliméterrel marad el a szokásostól, a talaj középső rétege az ország nagy részén kritikusan száraz, a hőség pedig a napokban tovább fokozódik. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint a Duna-Tisza közi Homokhátságról közel 2 köbkilométer – nagyjából egy Balatonnyi – víz hiányzik a sokéves átlaghoz képest, a tényleges hiány pedig ennek akár két-háromszorosa is lehet. A talajvízszint több évtizede tartó csökkenése az Alföldön és a Homokhátságon már komoly vízgazdálkodási és mezőgazdasági problémákat okoz, veszélyezteti a természetes élőhelyeket és növeli az aszálykárokkal szembeni sérülékenységet. Súlyos vízhiány esetén a jogszabályok lehetőséget adnak vízkorlátozásra, amelynek során a rekreációs és gazdasági célú felhasználásokat korlátoznák először, az ivóvízellátás pedig elsőbbséget élvez.

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