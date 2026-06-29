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fotó: pixabay
Nyitókép: Pixabay

Baleset miatt megint elesett az autópálya

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Az M1-es autópályán mindkét irányban baleset okoz óriási dugót, az M3-as bevezetőn is hatalmas a forgalom.

Az M1-es autópályán, Budapest felé, az M0-s autóút csomópontjánál, a 17-es km-nél, korábban egy műszaki hibás kamion akadályozta a forgalmat. Már mindkét sáv szabadon járható, de a 4-5 km-es torlódás lassan oszlik fel – írja az Útinform.

Az ellenkező oldalon, Győr felé, Herceghalom és Bicske között egy kisteherautó és három személyautó ütközött össze. A 30-as km-nél csak a külső sávot tudják használni! Fokozott türelemmel közlekedjenek és lényegesen hosszabb menetidővel számoljanak mindkét szakaszon!

Közölték: élénk a forgalom az autópályák és a főutak, a fővároshoz közeli szakaszain, lassan telítődnek a sávok. Ez leginkább az M3-son érezhető, Hatvan és Gödöllő között, valamint a mogyóródi szakaszon és az M0-s csomóponttól befelé kell, számítani torlódásra.

Már sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.

Felhívják a figyelemt: a hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljen arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljon, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved, akkor legyen Önnél a megfelelő gyógyszere elegendő mennyiségben, ha hosszabb megállásra kényszerülne.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

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m1-es autópálya

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