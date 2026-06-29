Órákon belül lépnie kell a lakosságnak, a vízhálózat összeomlása fenyeget – ezek az érintett települések

„Az elmúlt hétvégén rendkívüli módon, az átlaghoz képest 55 százalékkal, megnövekedett a vezetékes ivóvízfelhasználás a DMRV szolgáltatási területén. Ennek következtében Társaságunk már most nem tudja teljes mértékben ellátni Szada, Erdőkertes és Veresegyház településeket vezetékes ivóvízzel. Emellett a nógrádi térség több településén is vízhiány alakulhat ki, így kértük a helyi önkormányzatoktól az I. illetve II. fokú vízkorlátozás elrendelését” – írta közleményében a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. A társaság nyomatékosan felhívta a szolgáltatási területén működő önkormányzatok és a lakosság figyelmét a víztakarékosságra.

A június 26-án pénteken bizonyos településeken elrendelt I. fokú vízkorlátozás már tiltotta, hogy vezetékes vízzel locsoljanak, öntözzenek, medencét töltsenek vagy autót mossanak, ennek ellenére az érintett településeken tovább nőtt a vízfogyasztás.

Hétfő reggelre Szada – első településként - a hálózat túlterhelésének következtében vízszolgáltatás nélkül maradt.

Az átlagos vízigény néhol kétszeresét meghaladó vízfogyasztás fizikai és strukturális veszélyt jelent mind a vízbázisokra, a víztermelő kutakra és ivóvízvezeték-hálózatra. Amikor a rendszeren nagyobb a fogyasztás, mint a betáplálás, akkor súlyos műszaki meghibásodások léphetnek fel – figyelmeztettek.

Június 29-én már nem csak a Gödöllői járás, hanem a Duna jobb partján, a magasabban fekvő településeken is lokális vízhiány kialakulása tapasztalható.

Üröm, Pomáz, Solymár települések esetében már konkrét területeken nincs a hálózat egyes részein ívóvíz, és ha jelentős változás nem lesz a felhasználás volumenében, akkor még több településrész és település kerül hasonló helyzetbe.

A hétvégén a kritikus települések polgármestereitől a DMRV Zrt kérte az együttműködésüket a lakosok minél szélesebb körű tájékoztatásában, de eddig nem tapasztalható csökkenés a vízfelhasználásban, sőt növekedés jelentkezett. Hétfőn a társaság minden önkormányzattól

már II. fokú készültség elrendelését kérte, hogy megakadályozza a teljes hálózati összeomlást és a vízhiányt. A tilalmak ebben a fokozatban már a települések gazdasági szereplőit is érintik.

A DMRV azt tapasztalta, hogy hétfőn egy normál munkanaphoz képest a vízfogyasztás továbbra is kritikus mértékű, egy hétvégi nyári napi igénynél is magasabb, nemhogy hétköznapi mértékre csökkent volna. Emiatt a rendszereik nem tudják megfelelően újrapótolni a tároló medencékben a hiányzó vízmennyiséget.

„Ha a következő órákban a fogyasztók nem csak a szükséges vízfelhasználásra korlátozzák az igényeiket, abban az esetben a DMRV Zrt hálózatában a teljes összeomlás is elképzelhető. Ha ez bekövetkezik, akkor a helyreállás hosszú időre is elhúzódhat”.

A legkritikusabb területeken lajtokkal biztosítják az ivóvizet:

Szada, Arany János utca – Gesztenyefa utca sarok

Szada, Aranyhegy utca – Bucka utca sarok

Szada,(Piac) Ősz utca – Dózsa György út sarok

Szada, Margita utca – Csapás utca sarok

Veresegyház, Árnyas utca( Árnyas utcai bölcsőde)

Veresegyház, Csibai utca - Páskom utca sarok

Üröm, Ezüsthegyi lakópark

Üröm, Rákóczi F. u. 63.

Üröm, Deák F. u.

„A nem létfontosságú vízfogyasztás megszüntetése garantálhatja egyedül, hogy jusson elegendő ivóvíz az alapvető emberi szükségletekre: ivásra, főzésre, tisztálkodásra és a kritikus intézmények működésére, illetve tűzoltásra” – figyelmeztettek.