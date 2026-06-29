Sokkoló fotók a Balatonról, dráma a Tiszánál is

A Balaton déli partján egyre inkább láthatók az alacsony vízállás jelei. Hosszan kell begyalogolni az úszásra alkalmas vízmélységig, és a hőfok is nagyon megemelkedett a sekély részeken.

Sok víz hiányzik a csapadékhiány miatt a Tiszából is.

Ilyen a helyzet a Balatonnál:

A drónnal készült felvételen a Balaton alacsony vízállásnál Balatonfenyvesnél 2026. június 29-én. MTI/Vasvári Tamás

A Balaton alacsony vízállása Balatonfenyvesnél 2026. június 29-én. MTI/Vasvári Tamás

Fürdõzõk a Balatonban alacsony vízállásnál Balatonfenyvesnél 2026. június 29-én. MTI/Vasvári Tamás

Apad a Tisza:

A Tisza a kiskörei vízlépcsõnél 2026. június 29-én. A folyó ezen a napon elérte a valaha volt legkisebb vízállást, a -342 centiméteres értéket. MTI/Czeglédi Zsolt

A Tisza a kiskörnél 2026. június 29-én elérte a valaha volt legkisebb vízállást. MTI/Czeglédi Zsolt