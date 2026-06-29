MNB: csökkenni kezdtek az élelmiszerárak a magyar boltokban

Drasztikus változáson ment keresztül a hazai élelmiszerpiac az elmúlt egy évben. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, 2026. júniusi Inflációs jelentése szerint a tavaly év eleji 5-7 százalékos havi élelmiszer-drágulási ütem után idén májusra -2,4 százalékra süllyedt a hazai élelmiszer-infláció – írja a jegybank tanulmánya alapján az mfor.hu. Hozzáteszik, ez azt jelenti, hogy az élelmiszerekért átlagosan kevesebbet kell fizetni a boltokban, mint egy évvel ezelőtt.

Az MNB elemzése szerint az élelmiszerek hazai fogyasztói árának havi átárazása tavaly szeptember óta folyamatosan a 2000 és 2025 közötti historikus átlag alatt alakul. A folyamatot a hazai szabályozási környezet (így az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop) mellett elsősorban a nemzetközi folyamatok és a kedvező világpiaci élelmiszerár-ciklus támogatják.

A dezinflációs folyamattal a vásárlók járnak jól, különös tekintettel a hús- és tejtermékekre. A 2026. májusi adatok alapján

a vaj ára 11,1, a sertéshúsé 10,1, míg a tejé 6,3 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

A fogyasztói árak visszaesése mögött egy még drasztikusabb termelői ár-esés áll – mutat rá az elemzés. A mezőgazdasági termelői árakban a boltokénál jóval nagyobb zuhanás tapasztalható: 2026 áprilisában a vágósertés ára éves bázison 22,5, a tejé pedig 32,8 százalékkal esett vissza. Nemcsak az állattenyésztők, a növénytermesztők is mérsékelt árdinamikával szembesülnek: a búza ára 20,2, a napraforgóé 8,9 százalékkal maradt el a tavaly áprilisi szinttől. Összességében a teljes mezőgazdasági szektor átlagos termelői árszintje 10,2 százalékkal csökkent egy év alatt.

A kialakult túlkínálat miatti árcsökkenés oka az a kínai döntés, miszerint az ország, amely egyébként a világ legnagyobb élelmiszer-importőre, megkezdte a függetlenedést az európai importtól.

A távol-keleti ország jelentősen javította a saját élelmiszeripari hatékonyságát, növelte az önellátási szintjét, és dömpingellenes vámokkal szorítja ki az európai termékeket.

Mivel így egy hatalmas része kiesett a keresletnek, jelentős készletek maradtak az európai hús- és tejtermelőknél. Ez a felhalmozódott felesleg nyomja lefelé az árakat az Európai Unióban, és ezen keresztül a magyar boltokban is.