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Magyar Péter megemlékező beszéde az Országgyűlésben az 1956-os vértanúk emléknapján, 2026. június 16-án
Nyitókép: YouTube/OrszággyűlésÉLŐ

Magyar Péter az Országgyűlésben – cikkünk frissül!

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ELŐZMÉNYEK

Cikkünk frissül! Hétvégi kormányülés után, hőségriadó idején tart újabb kétnapos rendkívüli ülést az Országgyűlés, Magyar Péter miniszterelnök ismét felszólal napirend előtt. Kedden a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők, akik lefolytatják a vitát az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról és a polgármesterek fizetéséről is.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére hétfőn és kedden újabb kétnapos rendkívüli ülést tart az Országgyűlés. Lesznek interpellációk, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, valamint kérdéseket is feltehetnek a kormány tagjainak a képviselők.

A magyar költségvetést drámaian rossz állapotban találtuk az átadás-átvétel után – közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán közzétett videójában. A hétvégén háromnapos informális kormányülést tartottak Pilisszentkereszten. Kijelentette: Orbánék „a magyar embereknek 3,7 százalékos, majd 5 százalékos költségvetési hiányról hazudtak, de az Orbán-kormány saját apparátusa már 6,8 százalékos hiánnyal számolt. Az átvilágítás után pedig ma már azt látják, hogy a valós 2026-os hiány meghaladná a 8 százalékot, ha a Tisza-kormány nem tudta volna hazahozni az uniós forrásokat, és még ezekkel a forrásokkal együtt is 7 százalék felett lehet.”

Kezdetként a kuláküldözés áldozataira emlékezett az Országgyűlés hétfőn.

Ezután Forsthoffer Ágnes házelnök beszélt a Ház felszólalásainak stílusáról, a képviselők viselkedéséről, felidézte az előző üléseken nyíltan videózó képviselőtársait, majd ismertette a döntését arról, hogy kezdeményezi minden peres eljárás békés megegyezéssel történő lezárását, amelyben a korábbi házvezetés súlyos büntetéseket kért képviselőkre. Ezután felkérte képviselőtársait, hogy ne legyenek embertelenek, ne töltsenek fel lejáratásra, provokációra szolgáló videókat más képviselőkről.

Ezekkel az előzményekkel kezdte meg napirend előtti felszólalását az Országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök.

Folytatjuk! – címmel kezdte beszédét Magyar Péter, aki kezdetként szintén a kuláküldözésekre emlékezett.

Tegnap volt 50 napja, hogy letettem a miniszterelnöki esküt. 50 nap, 1200 óra – ennyi ideje dolgozunk megállás nélkül.

Orbán Viktor és bűntársai katasztrofális állapotban hagyták ránk az országot

– mondta. Óráról órára új és új bizonyítékok kerülnek elő erről. Az elmúlt 50 napban önálló minisztériumokat hoztunk létre az egészségügynek, oktatkásnak, környezetnek. Klímaprogram indult a kórházakban, átvilágításba kezdünk a kórházakban, a lélegeztetőgépek ügyében, megkezdtük az oktatás átvilágítását, egyszerűbb és igazságosabb lesz a pedagógusok teljesítményértékelése, átalakítjuk a tankerüleeti rendszert – sorolta.

Átvilágítjuk a gyermekvédelmet, hozzálátunk a nevelőszülői hálózat bővítéséhez, 1 milliárdos kártérítési alapot hozunk létre – sorolta tovább.

50 nap alatt megszüntettük a rendeleti kormányzást, több mint 50 milliárdot spórolunk az Országgyűlésen és a miniszterek fizetésén. Megszüntetjük a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, egységes rendvédelmi szervezetet alakítunk ki. Újra heti ülésezésre állt át az Országgyűlés, átvilágítjuk a rengeteg titkos határozatot. Korrupcióellenes törvénycsomagot fogadtunk el, átlátható lesz a magántőkelapaok rendszere, visszaadjuk az egyetemi autonómiát, a magyar diákok mehetnek Erasmusra, a kutatók Horizont-forrásokhoz jutnak – mondta.

Az ország kiszámíthatóbb pályára állt, bizalommal tekintenek hazánkra, az államadósság finanszírozási költsége jóval alacsonyabb, az infláció süllyed, a forint erős – sorolta tovább.

50 nap alatt visszatértünk Európába és újraindítottuk a visegrádi négyek együttműködését – mondta el a diplomáciai eredményeket.

Az ukrajnai magyarok visszanyerik jogaikat, de nem támogatjuk Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását, a folyamat végén pedig ügydöntő népszavazással a magyar emberek döntenek az ügyben.

Megszünt a politikai propaganda állami pénzből, új médiatörvény született, betiltottuk a gyűlöletkeltő politikai hirdetéseket, és hazahozzuk az uniós pénzeket – mondta. 50 nap alatt elindítottuk a legnagyobb korrupcióellenes műveletet, elindul a Tisztítótűz művelet és a vagyonvisszaszerzési hivatal – sorolta tovább. Megkezdtük a koncessziók felülvizsgálatát, az összes kiemelt állami beruházás átvilágítását. Hamarosan jönnek az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát – és mindezt 50 nap alatt.

Büszke vagyok a Tisza szakértőire és képviselőire

– mondta. Ennyit tesz, ha szakértők vezetik az országot, akik nem lerabolni, hanem előrevinni akarják – mondta.

Ezután a hőségriadóról beszélt, és sorolta az intézkedéseket: vízosztást, kórházi klímafejlesztést.

A MÁV hálózatán 20 helyen van sebességkorlátozás,

az M1-es, M7-es autópályán több tízzetr palack vizet osztottak szét, mint ahogy a hétvégi tömegrendezvényeken is.

Szombaton, vasárnap és hétfőn is megdőlt a melegrekord, az állami szférában ahol lehet, home office lesz, és hasonlót kér a magánszektortól is – ismételte meg. Újra kéri a vendéglátóhelyeket, hogy engedjék be mosdóba, vízért az embereket, a templomokat, plázákat, hogy engedjék be hűtött helyeikre az embereket.

Ettől az országtól a bukott Orbán-kormány elrabolt 16 évet. Ezért nem lassíthatunk

– mondta. Az ország ma olyan, mint egy katasztrófasújtotta övezet. Összevethető a tatárjárással – mondta. A történet egyik fele a Cosa Nostra, amely lerabolta az országot. A másik fele az, hogy a bukott Fideszt egy pillanatig sem érdekelte a magyarok sorsa. Egyetlen dolog érdekelte, kötötte őket össze: a hatalom megtartása, hogy ne nyíljanak ki a dossziék, hogy ne kattanjon a bilincs – fogalmazott.

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Magyar Péter az Országgyűlésben
Cikkünk frissül! Hétvégi kormányülés után, hőségriadó idején tart újabb kétnapos rendkívüli ülést az Országgyűlés, Magyar Péter miniszterelnök ismét felszólal napirend előtt. Kedden a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők, akik lefolytatják a vitát az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról és a polgármesterek fizetéséről is.
 

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