ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.03
usd:
311.22
bux:
139172.14
2026. június 29. hétfő Péter, Pál
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Road works on highway. Asphalt rollers and other equipment
Nyitókép: Valentyna Gupalo/Getty Images

Vitézy Dávid: ezer milliárd jutott az autópálya koncessziónak, miközben a többi közutat hagyták leromlani

Infostart / MTI

A közlekedési és beruházási miniszter nem finomkodott, mikor a nyilvánosság elé tárta, hogyan oszlott el a finanszírozás az Orbán-kormány alatt, amikor útépítésekről és karbantartásról volt szó.

Az elmúlt években 1000 milliárd forintot irányítottak az autópálya koncesszió finanszírozására, míg az országos közutak jelentős részét egyszerűen hagyták leromlani – írta a közlekedési és beruháuzási miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid megjegyezte, hogy a Mészáros Lőrinc és Szíjj László tulajdonában lévő Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) 2025-ben 410 milliárd forintot kapott az államtól 1200 kilométernyi autópálya üzemeltetésére és felújítására. Eközben a több mint 30 ezer kilométer hosszú országos közúthálózat fenntartására és karbantartására alig 100 milliárd forint jutott a Magyar Közútnak – írta. „Nem csoda, hogy ma közel 20 ezer kilométernyi országos közút vár felújításra” – ismertette a miniszter.

Vitézy Dávid arról is beszélt, hogy a települések ezreit összekötő országos fő- és mellékutak állapota számos helyen tovább romlott, a szükséges felújítások rendre elmaradtak, a karbantartásra fordítható források pedig meg sem közelítették a valós igényeket. „Ezen kell változtatnunk” – szögezte le.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid: ezer milliárd jutott az autópálya koncessziónak, miközben a többi közutat hagyták leromlani

finanszírozás

közút

útépítés

orbán-kormány

vitézy dávid

állapot

autópálya koncesszió

közlekedési és beruházási miniszter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gaál Áron: pusztító esővel, jégesővel, erős széllel, komoly károkat is okozó viharok jöhetnek

Gaál Áron: pusztító esővel, jégesővel, erős széllel, komoly károkat is okozó viharok jöhetnek
⁠Egy Nyugat- és Közép-Európa fölé húzódó tartós jelenség, úgynevezett hőkupola idézi elő a ma Magyarországon is tapasztalható extrém hőséget – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Gaál Áron, a HungaroMet Zrt. időjárás-előrejelző osztályának vezetője. Arról is beszélt, hogy szinte már összeérnek a hőhullámok, illetve hogy az abszolút melegrekord is megdőlhet az országban.
 

Már délelőtt új melegrekord születhetett

Csapállványok a hőség ellen: 22 ideiglenes vízosztó pont nyílt Budapesten

Nem a kijelölt fürdőzőhelyet használták, hárman is vízbe vesztek

Magyar Péter: megállás nélkül dolgozik Magyarországért a kormány

Magyar Péter: megállás nélkül dolgozik Magyarországért a kormány

Hétvégi kormányülés után, hőségriadó idején tart újabb kétnapos rendkívüli ülést az Országgyűlés, Magyar Péter miniszterelnök ismét felszólalt napirend előtt. Kedden a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők, akik lefolytatják a vitát az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról és a polgármesterek fizetéséről is.
 

Forsthoffer Ágnes lezárná a parlamenti büntetések miatt húzódó vitákat

Így reagáltak a frakcióvezetők Magyar Péter beszédére

Magyar Péter „sokkoló” állapotokról beszél – reagált a Fidesz

Hőségkörkép: kórházak, vasút, vízosztás, éttermek – Magyar Péter kérései és beszámolója

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Foghatja a fejét Putyin: egyre nagyobb a baj, lassan egész Oroszországban érezni a bénító hiányt

Foghatja a fejét Putyin: egyre nagyobb a baj, lassan egész Oroszországban érezni a bénító hiányt

Az ukrán támadások következtében a Krím félszigetről immár a szomszédos orosz régiókra, sőt Moszkvára is átterjedőben van az üzemanyaghiány a helyiek beszámolói szerint - írja a Reuters. Ma már szinte egész Oroszországban korlátozzák, hogy az autósok mennyi benzint vehetnek a kutaknál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Filléres vonatjeggyel utazhatod körbe ezeket az országokat: már csak pár napig lehet megvásárolni

Filléres vonatjeggyel utazhatod körbe ezeket az országokat: már csak pár napig lehet megvásárolni

Június 30-ig kedvezményes, havi 49 eurós vasúti bérletet kínálnak, amellyel csúcsidőn kívül és hétvégén korlátlanul lehet utazni az ország kiterjedt vasúthálózatán.

BBC
Business Sport Travel Science
Man, 21, pulled alive from Venezuelan rubble after being trapped for 106 hours

Man, 21, pulled alive from Venezuelan rubble after being trapped for 106 hours

At least 1,450 people are known to have been killed by the back-to-back earthquakes on Wednesday evening.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 29. 16:09
Csányi Sándor lemondott a gödöllői egyetemi alapítvány éléről – már azt is tudni, ki lesz az utódja
2026. június 29. 15:58
Gaál Áron: pusztító esővel, jégesővel, erős széllel, komoly károkat is okozó viharok jöhetnek
×
×