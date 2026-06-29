Vitézy Dávid: ezer milliárd jutott az autópálya koncessziónak, miközben a többi közutat hagyták leromlani

Az elmúlt években 1000 milliárd forintot irányítottak az autópálya koncesszió finanszírozására, míg az országos közutak jelentős részét egyszerűen hagyták leromlani – írta a közlekedési és beruháuzási miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid megjegyezte, hogy a Mészáros Lőrinc és Szíjj László tulajdonában lévő Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) 2025-ben 410 milliárd forintot kapott az államtól 1200 kilométernyi autópálya üzemeltetésére és felújítására. Eközben a több mint 30 ezer kilométer hosszú országos közúthálózat fenntartására és karbantartására alig 100 milliárd forint jutott a Magyar Közútnak – írta. „Nem csoda, hogy ma közel 20 ezer kilométernyi országos közút vár felújításra” – ismertette a miniszter.

Vitézy Dávid arról is beszélt, hogy a települések ezreit összekötő országos fő- és mellékutak állapota számos helyen tovább romlott, a szükséges felújítások rendre elmaradtak, a karbantartásra fordítható források pedig meg sem közelítették a valós igényeket. „Ezen kell változtatnunk” – szögezte le.