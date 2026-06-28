Ma a Fidesz nyert

A Nemzeti Választási Iroda honlapján olvasható információk szerint Kerekesné Holló Helga 203, a független jelöltek közül Kurtán Imre 142, Tóth László 105, Magó Szabolcs Zoltán pedig 18 szavazatot kapott.

A hat képviselőt tizennyolc jelölt - tizenhét független és egy Fidesz-KDNP-s - közül választották ki a helyiek.

A választáson a névjegyzékben szereplő 824 választó 57,40 százaléka, azaz 473 helyi vett részt, érvénytelen szavazólap 5 volt.

Az időközi választást azért rendezték, mert a képviselő-testület április 2-án döntött a feloszlásáról.