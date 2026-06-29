Az államfő bírált, a szövetségi kapitány lemondott

Az 57 éves korábban védőként négy vb-n is szerepelt futball-legenda, szövetségi kapitányként a második világbajnokságán vezette a csapatot. A 2014-es kudarc után másodszor sem jutott túl a csapatával a csoportszakaszon.

Az ázsiai csapat hívei abban reménykedtek, hogy a társrendező Mexikó, valamint a Dél-Afrika és Csehország elleni mérkőzések után sikerül továbbjutni.

„Az elmúlt két évben mindig ugyanazt a kérdést tettem fel magamnak, valahányszor fontos döntéseket kellett hoznom, játékosokat kellett választanom, vagy edzésekre és mérkőzésekre kellett készülnöm: Ez a helyes a koreai futball számára?” – mondta Hong mexikói újságíróknak a Jonhap hírügynökség szerint. „Nem mondhatom, hogy minden döntés helyes volt, de azt elmondhatom, hogy minden döntésemet a koreai futball szem előtt tartásával hoztam meg.”

Hong lemondása órákkal azután történt, hogy Dél-Korea elnöke, I Dzsemjong bírálta a csapat teljesítményét, „alkalmatlan emberekről” beszélt, és bocsánatot kért a nemzettől.

„Amikor a lojalitást és a pártoskodást a hozzáértés fölé helyezik, és alkalmatlan embereket neveznek ki vezető pozíciókba, a kudarc szinte elkerülhetetlen” – mondta a politikus egy X-en közzétett bejegyzésben. „Mélységes bocsánatot kérek a nyilvánosságtól az elfogadhatatlan eredmény okozta mély csalódásért. Gyorsan fellépünk a sportigazgatás reformja érdekében, hogy biztosítsuk, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő újra” – tette hozzá, anélkül, hogy részletezte volna.

A sokat szidott Hong már a torna előtt is nagyon népszerűtlen volt a szurkolók és a dél-koreai média körében. A dél-afrikai mérkőzésen, amelyen már csak egy döntetlen kellett volna a továbbjutáshoz, kihagyta a veterán csapatkapitányt, Szon Hung-mint, de a „nagy húzás” visszafelé sült el.

Hong, akit 2024 júliusi kinevezése után a hazai meccseken rendszeresen kifütyültek, lemondása után azt mondta, hogy mindig is szurkoló marad: „Szívből szurkolni fogok a válogatottnak, és remélem, hogy az emberek ismét megbíznak bennük, és szeretni fogják őket.”