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Nyitókép: MTI/EPA/Atef Szafadi

Földrengés-méretű robbanássorozat Dél-Libanonban, Izrael figyelmeztetett

Infostart / MTI

Az izraeli hadsereg (IDF) Dél-Libanonban felrobbantotta az Irán által támogatott libanoni síita Hezbollah terrorszervezet egyik kiterjedt alagútrendszerét.

Az IDF közlése szerint vasárnap este a dél-libanoni Madzsdal Zún falunál feltárt föld alatti alagútrendszert semmisítették meg, amely a Hezbollah egyik legfontosabb katonai támaszpontja volt.

A detonációra előre figyelmeztették Észak-Izrael lakóit, mert akkora erejű volt, hogy téves földrengésriasztást is kiválthatott volna.

  • A több mint kétszáz méter hosszú,
  • a földfelszín alatt több mint huszonöt méter mélyen,
  • iráni technológiával épített létesítményben

korábban több száz fegyvert tároltak, köztük drónokat, robbanófejeket, robbanóanyagokat, valamint izraeli célpontokra irányított indítóaknákat.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter közös közleményben számolt be az akcióról, amelyről Izrael előzetesen tájékoztatta az Egyesült Államokat és annak libanoni különmegbízottját.

Az izraeli határtól mintegy tíz kilométerre fekvő Madzsdal Zún a Hezbollah egyik "előkészületi faluja" volt, amely látszólag civil településként működött, valójában azonban katonai támaszpont volt, ahonnan megfigyelték Izraelt, és a háború során támadásokat indítottak izraeli települések ellen.

Az IDF szerint az alagútrendszer a Hezbollah egyik legjelentősebb katonai létesítménye volt. Robbanásbiztos ajtókkal, négy indítóaknával és tizenkét helyiséggel rendelkezett, amelyeket fegyverraktárként és a terroristák elszállásolására használtak. A komplexumban több tucat szétszerelt drónt, repülőeszköz-alkatrészeket, robbanófejeket és robbanóanyagokat találtak. A létesítmény megsemmisítését célzó művelet során az izraeli hadsereg több mint húsz Hezbollah-fegyverest ölt meg.

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Kezdőlap    Külföld    Földrengés-méretű robbanássorozat Dél-Libanonban, Izrael figyelmeztetett

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