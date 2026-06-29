Hőség: túlmelegedett motorvonatok és pályahiba miatt vannak fennakadások

A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó, rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani – közölte a MÁV. Az S36-os vonatok nem közlekednek. A székesfehérvári Z30-as vonatok Kelenföld és Érd alsó között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

Maradnak ki G43-as vonatok is:

A Kelenföldről 15:45-kor, 16:45-kor induló (3526, 3536).

A Székesfehérvárról 15:18-kor, 18:18-kor induló (3523, 3511).

A Kelenföldről 16:40-kor Martonvásárra (4636), valamint Martonvásárról 17:48-kor a Déli pályaudvarra induló Z30-as vonat (4643) nem közlekedik.

Gond van az Aszód–Balassagyarmat vonalon is,

ahol hosszabb eljutási időre, az S780-as vonatok közlekedésében késésekre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani az, mert Nógrádkövesd és Magyarnándor között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok pályahiba miatt.

A forgalom átszervezése folyamatban – írja a Mávinform.

Arról is beszámoltak, hogy Hort-Csány állomás előtt egy tehervonat meghibásodott, emiatt elvontatásáig Hort-Csány és Vámosgyörk között csak egy vágányon, megnövekedett menetidővel közlekedhettek a vonatok. A forgalom mostanra mindkét vágányon halad az alábbi késésekkel és változásokkal.