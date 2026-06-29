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Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.

Apáti Ferenc: 15 év múlva robotok szedik majd a gyümölcsöt Magyarországon

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Tizenöt év múlva már lesznek olyan robotok, amelyek képesek a zöldség és a gyümölcs betakarítására – a Fruitweb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke erre számít. Apáti Ferenc azért bízik ebben, mert ebben az ágazatban a feladatok jóval több mint felét embereknek kell elvégezniük, akikből egyre kevesebb vállalja a nehéz fizikai munkát. Az egyetemi docens az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt erről.

Minden mezőgazdasági ágazat elég sokat tett azért, hogy csökkentse az élőmunka-igényt. A nagyon élőmunkaigényes ágazatok, amelyek ráadásul még a klímaváltozást sem bírták, azok gyakorlatilag megszűntek. Ilyen például a málna: eltűnt a magyarországi köztermesztésből a klímaváltozás és a munkaerőigénye miatt – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.

A másik ilyen kérdés, hogy intenzívebb termelési módokat, művelési rendszereket alkalmazunk, mert egy 2,5-3 méteres gyümölcsfáról sokkal szaporább szedni a gyümölcsöt, mint egy nagy, 4-5 méter magas és széles fáról, és ha valaminek jobb az élőmunka-hatékonysága, akkor ott egységnyi gyümölcs betakarítására sokkal kevesebb munkaerő kell. Ez is egy technika – tette hozzá.

És egy harmadik megoldási verzió, hogy gépekkel, robotokkal pótoljuk, váltjuk ki a munkáskezet. Azt gondolom, hogy pár éven belül még nem lesz általános, hogy robotok fogják szedni a zöldséget vagy a gyümölcsöt, de 10-15 év múlva ez már lehet realitás – mondta Apáti Ferenc, aki szerint ezek a gépek ma még nagyon drágák, lassan dolgoznak, tanulniuk kell, tanítani kell ezeket a gépeket.

„De azt gondolom, hogy 15 év múlva eljut a technika arra a szintre, hogy már lehet hogy gazdaságosabb lesz drága gépeket megvenni, mint munkaerőt foglalkoztatni”

– fogalmazott.

Ma Magyarországon a betakarításnál talán még kísérletjelleggel sem működik robottechnika. Ahol már vannak autonóm gépek, az a talajművelés, gyomirtás, amelyek vezető nélkül nagyon profin mennek végig az állományon és sorközt művelnek, vagy valamilyen más módon gyomot irtanak. Ez már működik – de a talajművelés az élőmunkaigény csupán 5-10 százalékát adja. Az élőmunkaigény 60-80 százaléka a betakarítás, illetve a zöld munkák során merül fel, és ezeket még nem tudta megoldani a műszaki tudomány, a technológia még nem fejlődött akkorát, hogy a robotok meg tudjanak tanulni gyümölcsfát metszeni vagy bármilyen zöldmunkát növényeken elvégezni. De a technika ebbe az irányba tart, és azt gondolom, hogy 10-15 év múlva realitás lesz az, hogy a betakarítást már robotok végzik – mondta.

A szakmai szervezet elnöke azt is elmondta, hogy miközben a zöldség- és gyümölcsfogyasztásunk szinte stagnált, aközben az árak három-négyszeresükre emelkedtek az elmúlt 15 évben, így egyre több magyar számára szinte luxussá vált a zöldség- és gyümölcsfogyasztás. A szélsőséges időjárás, az egyre durvább fagy- és aszálykárok is egyre jobban sújtja az ágazatot. Az alma és a meggy a két legnagyobb termőterületű kultúránk, és ezekben rosszabb a helyzet, mint tavaly.

„Nem tudjuk megúszni, hogy harmadik országbeli munkaerővel dolgoztassunk” – ezt is mondta Apáti Ferenc, aki szerint egyre kevesebb magyar születik, egyre kevesebben vállalják el a betakarítás nehéz fizikai munkáját, és a piaci verseny miatt nem tudnak nekik sokkal magasabb bért adni.

A 27 százalékos forgalmi adó helyett 5 százalékos áfa kellene, hogy az ágazat kifehéredjen és fel tudják venni a versenyt az importtal – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.

Az interjút Herczeg Zsolt készítette, a teljes beszélgetést megnézheti és meghallgathatja alább.

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Kezdőlap    Belföld    Apáti Ferenc: 15 év múlva robotok szedik majd a gyümölcsöt Magyarországon

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Apáti Ferenc: 15 év múlva robotok szedik majd a gyümölcsöt Magyarországon

Apáti Ferenc: 15 év múlva robotok szedik majd a gyümölcsöt Magyarországon

Tizenöt év múlva már lesznek olyan robotok, amelyek képesek a zöldség és a gyümölcs betakarítására – a Fruitweb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke erre számít. Apáti Ferenc azért bízik ebben, mert ebben az ágazatban a feladatok jóval több mint felét embereknek kell elvégezniük, akikből egyre kevesebb vállalja a nehéz fizikai munkát. Az egyetemi docens az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt erről.
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