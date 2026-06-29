Száznál több kutyát ástak el

A Humboldt megyei seriff hivatalának közleménye szerint 21 koponyát és több száz csontot, valamint egyéb maradványokat találtak meg a 20 hektáros menhely, a Miranda’s Rescue Animal Sanctuary területén. Az állatok nagy részén lőfegyver okozta sérülések nyomait találták. A maradványok legkevesebb 117 kutyához tartoztak – derült ki.

A rendőrség bejelentésre tartott kutatást a vállalkozásnál, amelynek telepén találtak egy pajtát, ahol a kutyákat megölték. A pajta közelében 600 nyakörvre bukkantak a rendőrök.

William Honsal seriff „elborzasztó látványként” írta le azt, amit a hatóság emberei átéltek az intézkedés során.

Az ügyben vádemelés egyelőre nem történt.

Miranda Shannon, az állatmenhely alapítója egy héttel a rendőrségi akció előtt az internetes oldalukon megjelent közleményben pontatlan, és a teljes képet be nem mutató médiatudósításokról írt, és azt hangoztatta: „küldetésünk, hogy annyi állatot megmentsünk, amennyit biztonságosan tudunk”.

A hatóságokhoz állatvédőktől érkezett a bejelentés még áprilisban, ami nyomán elkezdtek vizsgálódni a menhely működésének ügyében. A bejelentők egyikének telke szomszédos a kutyateleppel.