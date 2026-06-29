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Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter

Márki-Zay Péter elmondta kemény véleményét a polgámesteri ciklusokról és Sulyok Tamás leváltásáról

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Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgámester szerint indokolatlan a városvezetők ciklusát is úgy korlátozni, mint a miniszterelnökét, hiszen ők helyben „nem tudnak diktatúrát építeni”. Aggályosnak látja Sulyok Tamás államfő leváltását is, ha nem vezetik be a közvetlen elnökválasztást, mert „veszélyes precedenst teremt”.

„Nem a fizetéscsökkentést kritizáltam, hanem azt a politikai hadjáratot, amely a polgármesterek fizetéséről, a korrupciójukról és a cikluskorlátról szólt” – mondta az Indexnek adott interjújában Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, a „régi” ellenzéki összefogás 2022-es minszterelnök-jelöltje, aki a 2026-os kampányban a Tiszát támogatta. Mint fogalmazott, „ezzel kapcsolatban mondtam el a véleményemet, és nem is változtattam rajta, csak megpróbáltam tisztázni, mert sokan félreértették, vagy talán szándékosan állították be úgy, mintha a saját fizetésemet féltettem volna. Nem erről volt szó. (...)

Nem a fizetés a kardinális kérdés, hanem az, hogy az egyik hatalmi ág hogyan próbálja korlátozni, majd idővel leuralni a másikat.

Ez volt a problémám, és ez most is fenntartom” – mondta annak kapcsán, hogy egy posztjában úgy fogalmazott az önkormányzatok vezetését érő korlátozásokról, hogy „nem erre szavaztunk”.

A témát kifejtve azt mondta: „a kormányfőnél maximálisan egyetértek a nyolcéves korláttal, mert ő a saját megválasztásának a szabályait is átírhatja, és mint látjuk, éppen ezt teszi.

Egy polgármester viszont nem tud diktatúrát kiépíteni, és nem írhatja át a saját megválasztásának a szabályait.

Milyen terrort tudna bevezetni Siófokon Lengyel Róbert? Nincs indok arra, hogy elvegyék az emberek természetes jogát, hogy elinduljanak egy választáson, és a választók jogát, hogy azt válasszák, akit szeretnének. Miért korlátoznánk? Csak mert eddig nem számoltatták el a korrupt polgármestereket?” – mondta Márki-Zay Péter.

A kérdésre, hogy hogyan vélekedik Sulyok Tamás államfő „egymondatos”, az Alaptörvénybe írt leváltásáról, azt mondta: „Sulyok Tamás esetében valóban van egy korlátátlépés, ami a Fidesz idején is előfordult néha. Sulyok alkalmatlan a köztársasági elnöki posztra, Orbán Viktor bábja, és jogos az aggály, hogy nem a nemzet egységét képviseli, hanem Orbánt. A leváltásával maximálisan egyetértek – csakhogy ezt a Tiszának a programjában vállalt kötelezettségével, a közvetlen köztársaságielnök-választással együtt lenne szabad csak megtenni. Anélkül

rendkívül veszélyes precedenst teremt.

Ha a köztársasági elnököt ezután is az a parlament választja, amely bármikor el is tudja távolítani, akkor az illető megint csak egy báb lesz – immár nem Orbán Viktor, hanem Magyar Péter bábja. Az egyetlen logikus megoldás az, ha a nép választja” – mondta Márki-Zay Péter, aki hozzátette: „Török Gábor hasonlatával élve kiraktak egy pisztolyt az asztalra, és most elsütik. Ha a következő elnököt is a parlament választja, amely bármikor leválthatja, akkor hol lesz a fék, hol lesz az ellensúly, hol lesz a függetlenség? Praktikus oka sincs a halogatásnak. Ma, ha Magyar Péter rámutat valakire, abból nagy eséllyel köztársasági elnök lesz.”

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Kezdőlap    Belföld    Márki-Zay Péter elmondta kemény véleményét a polgámesteri ciklusokról és Sulyok Tamás leváltásáról

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