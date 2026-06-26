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2026. június 26. péntek János, Pál
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
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ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Gaál Áron, a HungaroMet Zrt. időjárás-előrejelző osztályának vezetője

2026. június 26. 18:00
Gaál Áron a HungaroMet Zrt. időjárás-előrejelző osztályának vezetője

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Audio tartalmak

2026. június 26. 19:34
Elemző: szimbóluma van annak, hogy nem „Brüsszel árnyékában” találkoztak a V4-ek, hanem egy történelmi helyszínen
2026. június 26. 19:30
Az Ötkarika magazin 2026. június 26-i adása
2026. június 26. 19:19
Budapestet elöntik majd a hullámok
2026. június 26. 19:05
Majzik Balázs: intenzíven megjelent a kokainhasználat, a kannabisznak új változatai is lettek
2026. június 26. 18:00
Gaál Áron, a HungaroMet Zrt. időjárás-előrejelző osztályának vezetője
2026. június 26. 17:29
Vincze Ottó: „meglepetést várok” – eddig jók a meccsek, jók a sztárok a foci-vb-n
2026. június 26. 17:18
Újra európai döntő lesz? – Mészöly Géza és Újvári Gábor a foci-vb-ről
2026. június 26. 15:22
Hack Péter: a kétharmad jogi atombombát jelent az alkotmányozásnál
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