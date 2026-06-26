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Aréna
Gaál Áron, a HungaroMet Zrt. időjárás-előrejelző osztályának vezetője
2026. június 26. 18:00
Gaál Áron a HungaroMet Zrt. időjárás-előrejelző osztályának vezetője
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