Forrtak az indulatok az MRGSZ közgyűlésén, többen otthagyták az ülést

Nem hívták vissza a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség (MRGSZ) elnökségét a hétfőn tartott rendkívüli közgyűlésen. Június 11-én 22 tagszervezet kezdeményezte az elnökség visszahívását. A szövetséget Bencze György vezeti tavaly május óta – a megbízatása öt évre szól –, az MRGSZ akkor vált külön a Magyar Torna Szövetségtől.

A félórás késéssel kezdődött hétfői esemény elején ötven szavazásra jogosultat regisztráltak. Eisenkrammer Károly, a KTC-Vuelta SE elnöke nehezményezte, hogy a szövetség elnökségi tagjai is rendelkeznek szavazati joggal, pedig az alapszabály kimondja, hogy kizárólag a tagszervezetek képviselői voksolhatnak a közgyűlésen. Farkas Attila Erik levezető elnök ismertette, a szervezeti és működési szabályzat (SzMSz) lehetővé teszi, hogy az elnökség tagjai is szavazzanak, de Eisenkrammer szerint az SzMSz rendelkezései nem írhatják felül az alapszabályt, hiszen utóbbi van magasabb szinten a jogi hierarchiában.

A KTC-Vuelta SE elnöke ugyancsak szóvá tette, hogy a mandátumvizsgáló bizottság néhány – szavazásra vonatkozó – meghatalmazást nem fogadott el a regisztráció során. Farkas Attila Erik szerint ennek oka, hogy a tanúk aláírása a helyszínen került rá a dokumentumra, ami nem szabályos.

Eisenkrammer Károly ezt követően kifogásolta a közgyűlés egyik napirendi pontjának (bizalmatlansági indítvány) megfogalmazását.

A több mint 30 percig tartó, de végül meddőnek bizonyuló vita után jó néhány küldött leadta a szavazólapját és kivonult a teremből, köztük Eisenkrammer Károly is, így a korábbi 50 helyett már csak 35 szavazásra jogosult maradt.

A bizalmatlansági indítványt csak egy voksoló támogatta, hatan tartózkodtak, 28-an pedig nemmel szavaztak. Értékelésében Bencze György úgy fogalmazott: nem tartja jónak és sportszerűnek, hogy a rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményező és elérő tagszervezetek képviselői kivonultak a teremből, amikor azt érezték, hogy „nem nekik áll a zászló”.

Deutsch-Lazsányi Erika ügye is téma volt

Bencze György elárulta: a közelmúltban egyesek olyan leveleket juttattak el az MRGSZ-hez, amelyek rágalmakat, becsületsértéseket tartalmaznak, ezzel aláássák a szövetség tekintélyét. Ugyancsak a napirendi pontok között szerepelt a „tájékoztatás a GEF-vizsgálatról”. A Gymnastics Ethics Foundation (GEF) nemzetközi etikai eljárást kezdeményezett egy magyar edzővel – később kiderült, hogy Deutsch-Lazsányi Erikával – szemben. A testület az MRGSZ technikai bizottsága korábbi elnökének több egykori tanítványát meghallgatta, akik a stílusát és a munkamódszereit nehezményezték. Deutsch-Lazsányi Erika május 20-án lemondott a szövetségben betöltött tisztségeiről.

„Nem tudok újat mondani, semmilyen új információnk nincs, mert nem is lehet” – közölte Bencze György arra utalva, hogy a folyamatban lévő vizsgálattal kapcsolatban továbbra sem közöl részleteket a GEF, még a magyar szövetséggel sem.

Az elnök hozzátette, nagyon szomorú dolog, hogy ilyen sokig tart az eljárás, „mert ennek a terhe nyomja a vállunkat és nyomja a sportágat”. Mint elárulta, volt már olyan GEF-vizsgálat is, ami több mint négy évig tartott.

A küldöttek elfogadták a rövid beszámolót.