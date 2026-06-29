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Ronald Koeman holland szövetségi kapitány a németországi labdarúgó Európa-bajnokság D csoportjának első fordulójában játszott Lengyelország-Hollandia mérkőzés előtt a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. június 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

A hollandok példát vehetnek Tim Krul becsereléséről

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A hollandok szoros csatára számítanak a marokkói válogatott elleni hajnali vb-mérkőzésen, a De Telegraaf fel is idézett egy régi emléket.

2014-ben Louis van Gaal nagy vihart kavart azzal, hogy a Costa Rica elleni negyeddöntő 120. percében Jasper Cillesen kapus helyére becserélte Tim Krult.

A húzás bevált, az Oranje – noha korábban elég rossz volta mérlege a szétlövésekben – megnyerte a párbajt és továbbjutott.

A szövetségi kapitány nem tudta mindezt megismételni az argentinok elleni elődöntőben, mert a 120. percig már cserélt hármat. Jasper Cillesen nem védett ki egy tizenegyest sem, az argentinok jutottak a döntőbe.

A 2022-es katari világbajnokságon – ismét Van Gaallal a szövetségi kapitányi poszton – a negyeddöntőben újra tizenegyespárbajt kellett vívni, megint az argentinokkal. A veterán kapitány már nem tudta lecserélni a kapusát, Andries Noppertet Remko Pasveerre. Ki is estek a hollandok.

Ehhez adjuk hozzá a Nemzetek Ligájában 2025. március 23-án tizenegyespárbajban elszenvedett vereségét Spanyolország ellen, és egyértelmű, hogy Ronald Koemannak és kapusedzőjének, Patrick Lodewijksnek van oka tartani a marokkóiak elleni szétlövésről.

Ha mégis erre kerülne sor, kérdéses, vajon Koeman Bart Verbruggenben bízik-e, vagy beküldi a harmadik számú kapust, Robin Roefst?

Ez utóbbi logikusnak tűnik, tekintve, hogy a Sunderland kapusa karrierje során nyolc büntetőből négyet hárított. Az ötven százalékos védési arány lenyűgöző, és jelentősen jobb, mint Verbruggené. Utóbbi 54 tizenegyesből 45 gólt kapott, kétszer nem találták el a kapuját, hetet kivédett.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    A hollandok példát vehetnek Tim Krul becsereléséről

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