A hollandok példát vehetnek Tim Krul becsereléséről

2014-ben Louis van Gaal nagy vihart kavart azzal, hogy a Costa Rica elleni negyeddöntő 120. percében Jasper Cillesen kapus helyére becserélte Tim Krult.

A húzás bevált, az Oranje – noha korábban elég rossz volta mérlege a szétlövésekben – megnyerte a párbajt és továbbjutott.

A szövetségi kapitány nem tudta mindezt megismételni az argentinok elleni elődöntőben, mert a 120. percig már cserélt hármat. Jasper Cillesen nem védett ki egy tizenegyest sem, az argentinok jutottak a döntőbe.

A 2022-es katari világbajnokságon – ismét Van Gaallal a szövetségi kapitányi poszton – a negyeddöntőben újra tizenegyespárbajt kellett vívni, megint az argentinokkal. A veterán kapitány már nem tudta lecserélni a kapusát, Andries Noppertet Remko Pasveerre. Ki is estek a hollandok.

Ehhez adjuk hozzá a Nemzetek Ligájában 2025. március 23-án tizenegyespárbajban elszenvedett vereségét Spanyolország ellen, és egyértelmű, hogy Ronald Koemannak és kapusedzőjének, Patrick Lodewijksnek van oka tartani a marokkóiak elleni szétlövésről.

Ha mégis erre kerülne sor, kérdéses, vajon Koeman Bart Verbruggenben bízik-e, vagy beküldi a harmadik számú kapust, Robin Roefst?

Ez utóbbi logikusnak tűnik, tekintve, hogy a Sunderland kapusa karrierje során nyolc büntetőből négyet hárított. Az ötven százalékos védési arány lenyűgöző, és jelentősen jobb, mint Verbruggené. Utóbbi 54 tizenegyesből 45 gólt kapott, kétszer nem találták el a kapuját, hetet kivédett.