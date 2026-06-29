ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.74
usd:
310.11
bux:
139018.74
2026. június 29. hétfő Péter, Pál
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester a Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatón a városházán 2019. november 25-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

„Tarthatatlan biztonságérzeti és köztisztasági helyzet” – Baranyi Krisztina a rendőrséghez fordul segítségért

Infostart

Az elmúlt hetekben váratlanul megugrott Budapest közterein a hajléktalannak tűnő emberek száma – közölte Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere.

„A hirtelen megváltozott közterületi helyzet miatt segítséget kértem Budapest új rendőrkapitányától a Fővárosi Közgyűlésben. Az elmúlt hetekben váratlanul megugrott Budapest közterein a hajléktalannak tűnő emberek száma.

Részben valóban hajléktalanok, de a szociális munkások beszámolói alapján

egy másik – talán nagyobb – részük lakhatással rendelkező, ám nagyon nehéz helyzetben lévő, tipikusan olcsó kábítószereket használó ember.

A ferencvárosi terek, parkok is érintettek, de azt is tudjuk, hogy ez nem kerületi, hanem fővárosi, sőt talán országos tendencia”

– írja Facebook-posztjában Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere, aki szerint a kerületi önkormányzatok enyhíteni tudják problémát, és „Ferencváros mindent el is követ, ami módjában áll, de megoldást csak a kormány és az összes érintett szerepvállalása nyújthat.”

A mostani helyzet tarthatatlan köztisztaság és biztonságérzet szempontjából egyaránt:

mielőbb a rendőrség, a szociális szakmai és civil szervezetek, valamint az önkormányzatok sokkal szorosabb együttműködésére van szükség – közölte.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    „Tarthatatlan biztonságérzeti és köztisztasági helyzet” – Baranyi Krisztina a rendőrséghez fordul segítségért

budapest

ferencváros

baranyi krisztina

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csapállványok a hőség ellen: 22 ideiglenes vízosztó pont nyílt Budapesten

Csapállványok a hőség ellen: 22 ideiglenes vízosztó pont nyílt Budapesten
Még két napig hatalmas hőséggel küzd az ország, harmadfokú a riasztási szint. A közszférában, ahol lehet, home office-t rendeltek el. Sorra dőlnek a melegrekordok, vasárnap Budakalászon 40,7 Celsius-fokot mértek – és még csak most tetőzik a hőhullám.
 

Hogy bírunk ki még két és fél napot? Még melegebb lesz, csak a hét közepén jön az enyhülés

WHO: már több mint ezerháromszáz életet követelt Európában a hőség

Nem a kijelölt fürdőzőhelyet használták, hárman is vízbe vesztek

Újabb figyelmeztetés az időjárás miatt, nagyon erős UV-B-sugárzás várható

Hétfőn a közszférában nem kell bemenni dolgozni a hőség miatt

Több tucat Budapest környéki településen rendeltek el korlátozást

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy egész Balatonnyi víz hiányzik az Alföldön, több méter mélyen kiszáradt már a talaj

Egy egész Balatonnyi víz hiányzik az Alföldön, több méter mélyen kiszáradt már a talaj

Súlyos aszály sújtja Magyarországot: a HungaroMet adatai szerint a 90 napos csapadékösszeg 40-100 milliméterrel marad el a szokásostól, a talaj középső rétege az ország nagy részén kritikusan száraz, a hőség pedig a napokban tovább fokozódik. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint a Duna-Tisza közi Homokhátságról közel 2 köbkilométer – nagyjából egy Balatonnyi – víz hiányzik a sokéves átlaghoz képest, a tényleges hiány pedig ennek akár két-háromszorosa is lehet. A talajvízszint több évtizede tartó csökkenése az Alföldön és a Homokhátságon már komoly vízgazdálkodási és mezőgazdasági problémákat okoz, veszélyezteti a természetes élőhelyeket és növeli az aszálykárokkal szembeni sérülékenységet. Súlyos vízhiány esetén a jogszabályok lehetőséget adnak vízkorlátozásra, amelynek során a rekreációs és gazdasági célú felhasználásokat korlátoznák először, az ivóvízellátás pedig elsőbbséget élvez.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem semmi vagyonokat rejtegetnek otthon a magyarok: kiderült az egyik legnagyobb ellentmondás a megtakarításaink kapcsán

Nem semmi vagyonokat rejtegetnek otthon a magyarok: kiderült az egyik legnagyobb ellentmondás a megtakarításaink kapcsán

Hogyan lehetséges, hogy miközben alig használunk papírpénzt a boltokban, mégis egyre több bankjegy áramlik ki a jegybankból?

BBC
Business Sport Travel Science
More search teams arrive in Venezuela but hopes fade of finding earthquake survivors

More search teams arrive in Venezuela but hopes fade of finding earthquake survivors

At least 1,450 people are known to have been killed by the back-to-back earthquakes on Wednesday evening.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 29. 09:59
72 óra után szinte nincs remény, de egy apának és a fiának sikerült túlélnie a romok alatt
2026. június 29. 09:36
Csapállványok a hőség ellen: 22 ideiglenes vízosztó pont nyílt Budapesten
×
×