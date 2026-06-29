„Tarthatatlan biztonságérzeti és köztisztasági helyzet” – Baranyi Krisztina a rendőrséghez fordul segítségért

„A hirtelen megváltozott közterületi helyzet miatt segítséget kértem Budapest új rendőrkapitányától a Fővárosi Közgyűlésben. Az elmúlt hetekben váratlanul megugrott Budapest közterein a hajléktalannak tűnő emberek száma.
Részben valóban hajléktalanok, de a szociális munkások beszámolói alapján
egy másik – talán nagyobb – részük lakhatással rendelkező, ám nagyon nehéz helyzetben lévő, tipikusan olcsó kábítószereket használó ember.
A ferencvárosi terek, parkok is érintettek, de azt is tudjuk, hogy ez nem kerületi, hanem fővárosi, sőt talán országos tendencia”
– írja Facebook-posztjában Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere, aki szerint a kerületi önkormányzatok enyhíteni tudják problémát, és „Ferencváros mindent el is követ, ami módjában áll, de megoldást csak a kormány és az összes érintett szerepvállalása nyújthat.”
A mostani helyzet tarthatatlan köztisztaság és biztonságérzet szempontjából egyaránt:
mielőbb a rendőrség, a szociális szakmai és civil szervezetek, valamint az önkormányzatok sokkal szorosabb együttműködésére van szükség – közölte.