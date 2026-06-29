Átszabják a pesti alsó rakpart két szakaszát is, itt vannak a látványtervek

2024 nyarára készültek el a pesti alsó rakpart fejlesztésének engedélyezési tervei. Most uniós pénzből folytatódhat a fejlesztés.

Funkcionálisan a tervezett rakpart három szakaszra osztható; az északi ligetes-parkos, a középső nyüzsgő-vendéglátó és a déli nagyvárosias korzóra.

Mint a főpolgármesteri hivatal közölte, az előkészített fejlesztések közül most két szakasz valósulhat meg: az id. Antall József rakpart az Országháztól a Lánchídig, valamint az Erzsébet híd alatti szakasz.

Id. Antall József rakpart

Az Id. Antall József rakpart északi részének fejlesztése már két részletben lezajlott. A következő fázisban a Parlament és a Lánchíd között kettős fasort alakítanak ki, amely nemcsak esztétikai szempontból jelentős, hanem a város zöldfelületének növelésében is fontos szerepet játszik.

Az autóforgalmat 30 km/h sebességre csillapítják,

azért, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés, csökkentjen a zajszennyezés, de továbbra is biztosított legyenek az autós közlekedés feltételei ezen a szakaszon – olvasható a tervekhez kiadott korábbi összegzésben.

A burkolat kialakítása a Lánchíd utcához lesz hasonló. „Ezt az is indokolja, hogy mindkét köztérre igaz, hogy hétvégén és rendezvények alatt közösségi térként is funkcionálhat. Ezáltal egy multifunkcionális tér jön létre, amely hétköznapokon az autós közlekedést szolgálja, hétvégén és ünnepnapokon pedig közösségi programok helyszíne lehet” – olvasható. Emellett irányhelyes kerékpársávokat, új lejárókat és zebrákat is kialakítanak. Favágás kizárólag egészségügyi okból történhet. A sétányon stabilizált burkolatot alkalmaznak, hogy megóvják a fák gyökereit és biztosítsák a víz beszivárgását a talajba.

Az Erzsébet híd alatti rész

Ebből a területből teljesen gyalogos tér lesz, ahol

fákat ültetnek és kettős lépcsősort alakítanak ki a mostani útpálya helyén.

Az autóforgalom a Petőfi téri felhajtón keresztül érheti(/éri) majd el a felső rakpartot, kapcsolódva a Belgrád rakparthoz, amikor a Jane Haining rakpartot autóforgalom is használja. „A gyalogos tér kialakítása során nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a közterület barátságos és biztonságos legyen. A lépcsősorok nemcsak a közlekedést, a Duna-parti pihenést segítik, hanem a közterület esztétikai értékét is növelik, ráadásul visszatérést jelentenek a rakpart ezen részének eredeti kialakításához. A lépcsősort a szocializmus alatt bontották el, hogy az addig vegyes funkciójú, élettel teli rakpartot belvárosi autópályává alakítsák” – olvasható az összefoglalóban.