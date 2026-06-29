Kiderült, hol folytatja pályafutását Robert Lewandowski

Robert Lewandowski mindenben megegyezett a Chicago Fire-rel, így hamarosan hivatalossá válhat a klubváltása – írja a Sportposzt. Hozzáteszik: a lengyel klasszis szabadon igazolhatóként csatlakozik az MLS-ben szereplő együtteshez, miközben az FC Barcelona már gőzerővel dolgozik az utódja megszerzésén.

A váltást Florian Plettenberg német újságíró jelentette be, miszerint Robert Lewandowski elfogadta a Chicago Fire ajánlatát, a szerződés minden részletéről megszületett a megállapodás, és a következő 24 órában meg is történik a szerződés aláírása. Így a 37 éves csatár ingyen igazol az amerikai klubhoz, miután lejárt a szerződése Barcelonában.

Lewandowski európai karrierje során a Borussia Dortmund, a Bayern München és az FC Barcelona mezében is történelmet írt, most pedig az MLS-ben próbálja ki magát. A Chicago Fire számára óriási erősítést jelenthet a lengyel gólvágó érkezése.

Az FC Barcelona több lehetőséget is megvizsgált a csatár pótlására, még Harry Kane neve is felmerült, ő azonban nem kívánja otthagyni a Bayern Münchent. Ezt követően az FC Barcelona minden erejével Julián Álvarez megszerzésére kezdett összpontosítani. Az argentin támadó a személyes feltételekben már megegyezett a katalán klubbal, ő számít a vezetőség első számú célpontjának.