Még nincs vége, kedden is nagyon erős UV-B sugárzás várható

A figyelmeztetési kritériumot meghaladó, nagyon erős UV-B sugárzás várható kedden – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt.

A közleményben arra kérik az embereket, hogy fokozottan védekezzenek a napsugárzás által okozott leégés ellen, és ha lehetséges,

kerüljék a napozást napközben 11 és 15 óra között.

Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt, hiszen normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet – figyelmeztetett a HungaroMet.

Forrás: HungaroMet

A HungaroMet előrejelzése szerint kedden a sok napsütés mellett kevés gomolyfelhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökések is előfordulhatnak.

A csúcshőmérséklet 36 és 42 Celsius-fok között alakul, az abszolút maximum-hőmérsékleti rekord is megdőlhet.

A várható UV-B értékek területi eloszlása megtekinthető ezen az oldalon.