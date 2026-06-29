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Kovács Károly, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
2026. június 29. 18:00
Kovács Károly a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
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