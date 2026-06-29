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2026. június 29. hétfő Péter, Pál
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Kovács Károly, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke

2026. június 29. 18:00
Kovács Károly a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke

Podcastok

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Audio tartalmak

2026. június 29. 19:51
Nagy Dávid: az Egyesült Államoktól való távolodás is szerepet játszik Izrael fegyverexport-rekordjában
2026. június 29. 19:03
Fekete napok a tavakon: egyetlen hétvége alatt nyolc ember fulladt vízbe Szlovákiában
2026. június 29. 18:39
Így kerülhetjük el az áramkimaradásokat és a túlterhelést hőség idején – tippek, tanácsok
2026. június 29. 18:00
Kovács Károly, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
2026. június 29. 15:58
Gaál Áron: pusztító esővel, jégesővel, erős széllel, komoly károkat is okozó viharok jöhetnek
2026. június 29. 15:45
A Vívópercek magazin 2026. június 29-i adása
2026. június 29. 13:12
Magyar Péter: megállás nélkül dolgozik Magyarországért a kormány
2026. június 29. 11:06
Nem a megszokott ízek nyertek az Év Fagylaltja versenyen
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