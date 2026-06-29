ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.69
usd:
310.41
bux:
0
2026. június 29. hétfő Péter, Pál
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet mond a nukleáris hordozórakéták fejlesztésére szakosodott Moszkvai Hõtechnikai Intézetben tett látogatása során 2026. május 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Vjacseszlav Prokofjev

Elismerte a benzinhiányt, és meghökkentőt mondott Putyin a harci cselekmények korlátozásáról

Infostart / MTI

Oroszországnak javaslatként terjesztették elő a kölcsönös mélységi támadások leállítását és a harccselekmények korlátozását négy régióra – közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai háború kapcsán.

Vlagyimir Putyin úgy fogalmazott vasárnap Pavel Zarubinnak, a Vesztyi újságírójának adott interjújában: „igen, valóban vannak kapcsolataink (Ukrajnával), és ezek több irányban, több csatornán is kiépültek. Ebben nem látok semmi titkot. Vannak új javaslatok is”.

Oroszországnak javaslatként terjesztették elő a kölcsönös mélységi támadások leállítását. A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozóval kapcsolatos javaslat jól ismert, ahogy a harccselekmények akár rövid időre való felfüggesztésére vonatkozó is. „További javaslat a harccselekmények korlátozása – kérem figyelmüket – négy régióra. Vagyis a harctevékenység folytatása Herszon, Zaporizzsja megyékben, valamint a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok területén. Az összes többi térségben pedig a harctevékenység leállítása” – mondta Vlagyimir Putyin. Közölte: „az is érthető, hogy miért. Mert ez, ha belemegyünk ebbe, lehetőséget ad az ukrán fegyveres erőknek, hogy visszavonják csapataikat a mikolajivi, dnyipropetrovszki, harkivi és szumi régiókból, valamint az államhatár egyes más térségeiből. És átdobják ezeket a csapatokat az előbb megnevezett négy régióba”. „Az ukrán fegyveres erők katasztrofális létszámhiányára tekintettel nyilván úgy vélik, hogy ez megmenthetné őket, de a kijevi rezsim megmentése nem szerepel a terveink között” – tette hozzá.

Az orosz elnök a Vesztyi újságírójának gúnyosan reagált az európai politikusok azon kijelentéseire, miszerint az ukrán fegyveres erők állítólag sikereket érnek el a harctéren. „Ha kiderül, hogy Ukrajna egyre újabb területeket foglal el, vagyis győzedelmeskedik, és ha mindez valóban így van, akkor a nyugati vezetőknek egyszerűen csak várniuk kell, és Oroszország stratégiai vereségének célja mintha magától megvalósulna” – mondta Vlagyimir Putyin, majd mosolyogva hozzáfűzte: ”hát, várjanak csak”.

Kitért arra is, hogy „az ukrajnai rezsim azon területek elvesztésével fizet meg Kurszk földjén elkövetett bűncselekményeiért”, amikre Oroszországnak szüksége van a biztonsági övezet létrehozására a határa mentén. Putyin rámutatott: az orosz hadsereg célkitűzése Szumi és Volcsanszk irányokba egy biztonsági övezet megteremtése. Oroszországnak egyelőre nincsenek politikai tervei Szumi városára és az azonos nevű megyére vonatkozóan – tette hozzá. Az orosz elnök megjegyezte, az orosz csapatok 10,5 kilométerre állnak a megyeszékhelytől.

Mint mondta, az orosz hadsereg jó ütemben halad Szlovjanszk felé, nagyjából 8-9 kilométer maradt a városig. Az ukránok több ellentámadást is indítottak Kupjanszk térségében, de ezek sikertelenek voltak, az orosz hadsereg 2-4 kilométerre áll nyugatra az elfoglalt várostól. Kosztyantinivka pedig már 96 százalékban orosz csapatok kezére került.

Vlagyimir Putyin szót ejtett az ukrán mélységi csapások során károkat szenvedett energetikai létesítményekről is. „Károk ugyan vannak, de az összes sérült berendezést meglehetősen gyorsan helyreállítják, és a felmerülő problémák nem kritikus jellegűek. Nálunk minden stabilan működik” – tette hozzá. Az orosz elnöke azt mondta: az ukrán csapások nyilvánvalóan problémákat okoznak. „Bizonyos hiányt tapasztalunk, de ez nem kritikus mértékű” – húzta alá.

A Krím félszigetre kitérve Vlagyimir Putyin elmondta, hogy a térségben több napra elegendő üzemanyag-tartalék van, a további igényeket pedig szárazföldi és tengeri szállítással fedezni tudják.

Hangsúlyozta, hogy az energetikai létesítmények elleni ukrán támadások semmilyen hatással nem bírnak a fronthelyzet alakulására. Az ukrán területre mért orosz válaszcsapások pedig „sokkal erőteljesebbek és – mondjuk ki nyíltan – pusztítóbbak, valamint valóban súlyos következményekkel járnak és érzékenyebben érintik a kijevi rezsimet” – fogalmazott az orosz elnök.

Vlagyimir Putyin kitért arra is, hogy az amerikai elnök megbízottjait az iráni események „forró fázisát” követően várja Moszkvába.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Elismerte a benzinhiányt, és meghökkentőt mondott Putyin a harci cselekmények korlátozásáról

oroszország

vlagyimir putyin

donbasz

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Apáti Ferenc: 15 év múlva robotok szedik majd a gyümölcsöt Magyarországon

Apáti Ferenc: 15 év múlva robotok szedik majd a gyümölcsöt Magyarországon

Tizenöt év múlva már lesznek olyan robotok, amelyek képesek a zöldség és a gyümölcs betakarítására – a Fruitweb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke erre számít. Apáti Ferenc azért bízik ebben, mert ebben az ágazatban a feladatok jóval több mint felét embereknek kell elvégezniük, akikből egyre kevesebb vállalja a nehéz fizikai munkát. Az egyetemi docens az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt erről.
Hogy bírunk ki még két és fél napot? Még melegebb lesz, csak a hét közepén jön az enyhülés

Hogy bírunk ki még két és fél napot? Még melegebb lesz, csak a hét közepén jön az enyhülés

A hét elején folytatódik a forróság, a hét közepén azonban hidegfronttal érkező záporok, zivatarok enyhítenek a hőségen - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
 

Nem a kijelölt fürdőzőhelyet használták, hárman is vízbe vesztek

Újabb figyelmeztetés az időjárás miatt, nagyon erős UV-B-sugárzás várható

Hétfőn a közszférában nem kell bemenni dolgozni a hőség miatt

Több tucat Budapest környéki településen rendeltek el korlátozást

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb tűzszünet körvonalazódik a Közel-Keleten, óvatosan reagál a forint

Újabb tűzszünet körvonalazódik a Közel-Keleten, óvatosan reagál a forint

Hétfőn stabilan tartotta magát az amerikai dollár, amely csaknem egy éve a legnagyobb havi erősödése előtt áll. A deviza iránti keresletet az Öböl-térségben tapasztalható feszültségek és a magas amerikai állampapírhozamok egyaránt fűtötték a héten megjelenő, kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok közzététele előtt. Az euró-forint árfolyam eközben a múlt hét elején látott 353,6 forintos szinten kezdi a hetet, míg a dollárt 310,3 forint körül jegyezték.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő békejavaslat érkezett Moszkvába: Putyin szerint azonban csak Ukrajnának kedvezne, nem kért belőle

Meglepő békejavaslat érkezett Moszkvába: Putyin szerint azonban csak Ukrajnának kedvezne, nem kért belőle

Új békejavaslatok érkeztek Oroszországhoz az ukrajnai háború rendezésére, amelyek a mélységi támadások leállítását és a harcok mindössze négy régióra történő korlátozását szorgalmazzák.

BBC
Business Sport Travel Science
Two boys pulled from Venezuela earthquake rubble among 33 people rescued over weekend

Two boys pulled from Venezuela earthquake rubble among 33 people rescued over weekend

With tens of thousands of people missing, relatives face another night waiting for news of loved ones as the crucial window for locating survivors closes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 29. 06:36
Száznál több kutyát ástak el
2026. június 29. 04:58
Végre halad az elátkozott gyorsforgalmi út építése, a magyar utazók is örülhetnek
×
×