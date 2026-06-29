Elismerte a benzinhiányt, és meghökkentőt mondott Putyin a harci cselekmények korlátozásáról

Vlagyimir Putyin úgy fogalmazott vasárnap Pavel Zarubinnak, a Vesztyi újságírójának adott interjújában: „igen, valóban vannak kapcsolataink (Ukrajnával), és ezek több irányban, több csatornán is kiépültek. Ebben nem látok semmi titkot. Vannak új javaslatok is”.

Oroszországnak javaslatként terjesztették elő a kölcsönös mélységi támadások leállítását. A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozóval kapcsolatos javaslat jól ismert, ahogy a harccselekmények akár rövid időre való felfüggesztésére vonatkozó is. „További javaslat a harccselekmények korlátozása – kérem figyelmüket – négy régióra. Vagyis a harctevékenység folytatása Herszon, Zaporizzsja megyékben, valamint a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok területén. Az összes többi térségben pedig a harctevékenység leállítása” – mondta Vlagyimir Putyin. Közölte: „az is érthető, hogy miért. Mert ez, ha belemegyünk ebbe, lehetőséget ad az ukrán fegyveres erőknek, hogy visszavonják csapataikat a mikolajivi, dnyipropetrovszki, harkivi és szumi régiókból, valamint az államhatár egyes más térségeiből. És átdobják ezeket a csapatokat az előbb megnevezett négy régióba”. „Az ukrán fegyveres erők katasztrofális létszámhiányára tekintettel nyilván úgy vélik, hogy ez megmenthetné őket, de a kijevi rezsim megmentése nem szerepel a terveink között” – tette hozzá.

Munkacsoport az orosz benzinhiány miatt Vlagyimir Putyin orosz elnök elismerte, hogy fennakadások vannak az üzemanyagellátásban az ukrán mélységi dróncsapások miatt az illetékes minisztériumok vezetőivel és a nagyobb olajvállalatok képviselőivel tartott vasárnapi megbeszélésén. „Jól tudják, hogy az autósok és vállalkozások számára továbbra is fennállnak problémák. És sajnos sorok is vannak a benzinkutakon, s a kellő benzinfajtát sem lehet mindig megtalálni” – nehezményezte az elnök. Bejelentette, hogy munkacsoportot hoztak létre a helyzet orvoslására. Mint mondta, intézkedésekre van szükség a mezőgazdasági ágazat zavartalan ellátásának biztosítására tekintettel a termés betakarítására. Hozzátette, hogy fontolgatják a dízelolaj exportjának tilalmát is.

Az orosz elnök a Vesztyi újságírójának gúnyosan reagált az európai politikusok azon kijelentéseire, miszerint az ukrán fegyveres erők állítólag sikereket érnek el a harctéren. „Ha kiderül, hogy Ukrajna egyre újabb területeket foglal el, vagyis győzedelmeskedik, és ha mindez valóban így van, akkor a nyugati vezetőknek egyszerűen csak várniuk kell, és Oroszország stratégiai vereségének célja mintha magától megvalósulna” – mondta Vlagyimir Putyin, majd mosolyogva hozzáfűzte: ”hát, várjanak csak”.

Kitért arra is, hogy „az ukrajnai rezsim azon területek elvesztésével fizet meg Kurszk földjén elkövetett bűncselekményeiért”, amikre Oroszországnak szüksége van a biztonsági övezet létrehozására a határa mentén. Putyin rámutatott: az orosz hadsereg célkitűzése Szumi és Volcsanszk irányokba egy biztonsági övezet megteremtése. Oroszországnak egyelőre nincsenek politikai tervei Szumi városára és az azonos nevű megyére vonatkozóan – tette hozzá. Az orosz elnök megjegyezte, az orosz csapatok 10,5 kilométerre állnak a megyeszékhelytől.

Mint mondta, az orosz hadsereg jó ütemben halad Szlovjanszk felé, nagyjából 8-9 kilométer maradt a városig. Az ukránok több ellentámadást is indítottak Kupjanszk térségében, de ezek sikertelenek voltak, az orosz hadsereg 2-4 kilométerre áll nyugatra az elfoglalt várostól. Kosztyantinivka pedig már 96 százalékban orosz csapatok kezére került.

Vlagyimir Putyin szót ejtett az ukrán mélységi csapások során károkat szenvedett energetikai létesítményekről is. „Károk ugyan vannak, de az összes sérült berendezést meglehetősen gyorsan helyreállítják, és a felmerülő problémák nem kritikus jellegűek. Nálunk minden stabilan működik” – tette hozzá. Az orosz elnöke azt mondta: az ukrán csapások nyilvánvalóan problémákat okoznak. „Bizonyos hiányt tapasztalunk, de ez nem kritikus mértékű” – húzta alá.

A Krím félszigetre kitérve Vlagyimir Putyin elmondta, hogy a térségben több napra elegendő üzemanyag-tartalék van, a további igényeket pedig szárazföldi és tengeri szállítással fedezni tudják.

Hangsúlyozta, hogy az energetikai létesítmények elleni ukrán támadások semmilyen hatással nem bírnak a fronthelyzet alakulására. Az ukrán területre mért orosz válaszcsapások pedig „sokkal erőteljesebbek és – mondjuk ki nyíltan – pusztítóbbak, valamint valóban súlyos következményekkel járnak és érzékenyebben érintik a kijevi rezsimet” – fogalmazott az orosz elnök.

Vlagyimir Putyin kitért arra is, hogy az amerikai elnök megbízottjait az iráni események „forró fázisát” követően várja Moszkvába.