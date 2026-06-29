Hárman is a vízbe vesztek Magyarországon

Szombaton három ember fulladt bele a Dunába különböző, nem fürdésre kijelölt helyeken – számolt be róla az RTL Híradó.

Iváncsánál egy 23 éves fiatal merült el a vízben. A partról több szemtanú is látta, ahogy eltűnik. A keresésben a százhalombattai tűzoltók is rész vettek, szonárt is bevetettek, hogy a nyomára akadjanak.

A másik tragédia Bajánál történt, ahol egy 26 éves férfi úszott be a folyóba egy labra után. Ott azonban erős áramlatba keveredett, testét vasárnap találták meg.

A harmadik eset Budapesten történt, ahol egy 60 éves férfi fulladt a Dunába. A férfi nem tudott úszni, és olyan helyen ment a folyóba, ahol hamar mélyül a meder.

A halálesetek után a rendőrség arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy kizárólag a Duna mentén kijelölt fürdőhelyeken fürödjenek. A folyó sodrása, a hirtelen mélyülő meder és a víz alatti akadályok még gyakorlott úszók számára is komoly veszélyt jelenthetnek.