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A Duna kavicsos partja fákkal, bokrokkal.
Nyitókép: Unsplash

Hárman is a vízbe vesztek Magyarországon

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Hárman is a Dunába fulladtak egyetlen nap alatt. A rendőrség figyelmeztet: életveszélyes lehet az erős sodrás és a hirtelen mélyülő folyómeder, hőségben is csak a kijelölt helyeken fürdőzzünk!

Szombaton három ember fulladt bele a Dunába különböző, nem fürdésre kijelölt helyeken – számolt be róla az RTL Híradó.

Iváncsánál egy 23 éves fiatal merült el a vízben. A partról több szemtanú is látta, ahogy eltűnik. A keresésben a százhalombattai tűzoltók is rész vettek, szonárt is bevetettek, hogy a nyomára akadjanak.

A másik tragédia Bajánál történt, ahol egy 26 éves férfi úszott be a folyóba egy labra után. Ott azonban erős áramlatba keveredett, testét vasárnap találták meg.

A harmadik eset Budapesten történt, ahol egy 60 éves férfi fulladt a Dunába. A férfi nem tudott úszni, és olyan helyen ment a folyóba, ahol hamar mélyül a meder.

A halálesetek után a rendőrség arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy kizárólag a Duna mentén kijelölt fürdőhelyeken fürödjenek. A folyó sodrása, a hirtelen mélyülő meder és a víz alatti akadályok még gyakorlott úszók számára is komoly veszélyt jelenthetnek.

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