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Nyitókép: Arctic-Images / Getty Images

Végre halad az elátkozott gyorsforgalmi út építése, a magyar utazók is örülhetnek

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Ha elkészül az A3-as észak-erdélyi autópálya Magyarnádas és Nádasszentmihály közötti szakasza, akkor Marosvásárhelytől egészen a Vaskapuig lehet autópályán közlekedni.

Jelentős előrehaladást ért el az A3-as észak-erdélyi autópálya Magyarnádas és Nádasszentmihály közötti szakaszának építése – írja a Maszol híradása nyomán a vg.hu.

A lap szerint lassan elkészül a két legfontosabb viadukt, ám a munkálatok más területeken is előrehaladott állapotban vannak: a földrengésvédelmi rendszerek és a hídsaruk kivitelezése már több mint 90 százalékban elkészült. A közel 995 millió lej (mintegy 80 milliárd forint) értékű projekt finanszírozását a 2021-2027-es közlekedési program biztosítja.

A beruházás egyik legfontosabb célja, hogy a Magyarnádas és Vaskapu közötti, 42,84 kilométeres szakasz elkészültével folyamatos legyen az autópálya-összeköttetés a Vaskapu és Marosvásárhely között.

A magyarok számára a beruházás is kulcsfontosságú, ugyanis az A3-as, vagy közkeletű nevén az észak-erdélyi autópálya része. Azok, akik Székelyföldre utaznak, főleg ezt a gyorsforgalmit használják, amelynek története húsz éve húzódik és igazán szövevényes – írja a lap.

Korábban úgy volt, hogy a Berettyószéplak és Bisztrasebes közötti szakaszt két lépcsőben építik meg, és most úgy néz ki, a harmadik nekifutásra befejeződik a munka. Ezen a szakaszon 2013-ban maradt félbe a kivitelezés, amikor a román állam szerződést bontott az amerikai Bechtellel. Ezt követően a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, a CNAIR 2015-ben szerződést kötött egy spanyol vállalattal a munkálatok befejezéséről, de ezt 2016-ban felbontották, mert a cég nem haladt a kivitelezéssel.

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Kezdőlap    Külföld    Végre halad az elátkozott gyorsforgalmi út építése, a magyar utazók is örülhetnek

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