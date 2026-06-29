WHO: már több mint ezerháromszáz életet követelt Európában a hőség

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elnöke, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz vasárnap bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember veszítette életét az Európában tomboló hőség miatt – írja a hvg.hu.

„A hőstresszt gyakran csendes gyilkosnak nevezik, és az európai otthonokat, munkahelyeket és iskolákat nem az ilyen hőmérsékleti viszonyokhoz igazodva építették” – írta bejegyzésében a szervezet elnöke. Kijelentette: Európa melegszik a leggyorsabban a kontinensek közül, a klímaváltozás és a globális felmelegedés miatt a generációnként egyszer előforduló hőhullámok mára szinte évente jelentkeznek.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz bejegyzésében megjegyezte, arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként.

A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb, az ország keleti részén 41,7 Celsius-fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord, a Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius-fokot mértek vasárnap, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius-fok lett.