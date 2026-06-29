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Nyitókép: Getty Images

WHO: már több mint ezerháromszáz életet követelt Európában a hőség

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A hétvégén Európa-szerte dőltek a melegrekordok, az Egészségügyi Világszervezet elnöke pedig megíra, hogy ez a kontinens melegszik a leggyorsabban az összes közül. Éppen ezért kérte az országok vezetőit, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elnöke, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz vasárnap bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember veszítette életét az Európában tomboló hőség miatt – írja a hvg.hu.

„A hőstresszt gyakran csendes gyilkosnak nevezik, és az európai otthonokat, munkahelyeket és iskolákat nem az ilyen hőmérsékleti viszonyokhoz igazodva építették” – írta bejegyzésében a szervezet elnöke. Kijelentette: Európa melegszik a leggyorsabban a kontinensek közül, a klímaváltozás és a globális felmelegedés miatt a generációnként egyszer előforduló hőhullámok mára szinte évente jelentkeznek.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz bejegyzésében megjegyezte, arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként.

A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb, az ország keleti részén 41,7 Celsius-fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord, a Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius-fokot mértek vasárnap, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius-fok lett.

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Kezdőlap    Külföld    WHO: már több mint ezerháromszáz életet követelt Európában a hőség

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Vlagyimir Putyin orosz elnök kénytelen volt megszólalni az Oroszországban tapasztalható problémákról – közölte a TASzSz. Az utóbbi hetekben megszaporodtak azok a beszámolók, amelyek súlyos üzemanyaghiányt jelentettek Oroszország több területén, különösen a fővárosban, Moszkvában alakultak ki hosszú sorok a benzinkutak előtt. Az orosz elnök a kormánypárt, az Egységes Oroszország kongresszusán megemlítette a problémát, és elismerte, hogy az ország „kritikus időszakot él át”. Az Ukrajinszka Pravda írt Paweł Szota, a lengyel Külügyi Hírszerző Ügynökség (AW) vezetőjének kijelentéseiről. A hírszerzési vezető szerint Moszkva ismételten bevetheti a „kis zöld emberkéket” (ez az elnevezés a Krímben terjedt el, amikor jelöletlen zöld egyenruhás fegyveresek tűntek fel a félszigeten 2014-ben) ezúttal a Balti államokban, hogy tesztelje a NATO reakcióit. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

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