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Csányi Sándor, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának elnöke, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója beszédet mond a Prima Primissima díjátadó gálán a Müpában 2021. december 3-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Csányi Sándor lemondott a gödöllői egyetemi alapítvány éléről – már azt is tudni, ki lesz az utódja

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Az OTP-vezértől Éder Tamás veszi át az elnöki széket a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemekért Alapítvány kuratóriumában.

Csányi Sándor, az OTP elnöke lemondott a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemekért Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről. Helyét a gödöllői Éder Tamás vette át – adta hírül Gödöllő városvezetése Facebook-oldalán.

A döntés összefügg azzal, hogy a kormány a nem egyetemekhez kapcsolódó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat megszüntette, az egyetemiek pedig várhatóan vagy 2027-ben szűnnek meg, vagy jelentősen átalakulnak. Csányi Sándor közleménye is ezt erősíti meg:

„Az egyetemi alapítványok kuratóriumainak hatásköre és mozgástere várhatóan jelentősen leszűkül, miközben a kuratóriumi elnöki feladatok továbbra is jelentős időt fognak lekötni.

Ezért – figyelemmel a más területeken vállalt feladatainak időigényére – Csányi Sándor június 15-i dátummal lemondott a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagságáról.”

Mint a közleményből kiderült, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága június 15-i rendkívüli, együttes ülésén Éder Tamást választotta meg kuratóriumi elnöknek.

Éder Tamás a gödöllői egyetemen végzett, és aktív szerepet játszott a város rendszerváltás-kori történetében 1988-90-ben. A helyi Fidesz alapításában működött közre. Önkormányzati képviselőnek is megválasztották, de mandátumát 1990-ben, a ciklus legelején visszaadta. 1996-tól az államigazgatásban dolgozott különböző pozíciókban. 2002 nyarán az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési minisztérium közigazgatási államtitkári pozíciójából hagyta el a közigazgatást.

Éder Tamás jelenleg a Csányi Sándor által alapított Bonafarm Csoport, Magyarország egyik legnagyobb agrár- és élelmiszeripari vállalatcsoportja vállalati kapcsolatokért és PR-ért felelős igazgatója.

Éder Tamás társadalmi elnöke a Magyar Húsiparosok Szövetségének és a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének. 2013 óta az élelmiszeriparért felelős alelnöke a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának. 2023 óta tagja a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának.

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Kezdőlap    Belföld    Csányi Sándor lemondott a gödöllői egyetemi alapítvány éléről – már azt is tudni, ki lesz az utódja

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