Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter

A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyag-gyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyag-gyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok – köztük a Richter – számára is komoly kihívást jelent.

Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indított, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése.

A most bejelentett csoportos létszámcsökkentésre többek között ezeknek a projektek sikeres megvalósításának részeként kerül sor.

A folyamat során a Richter maradéktalanul eleget tesz a vonatkozó munkaügyi és egyéb jogszabályi előírásoknak, egyúttal kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók jogainak méltányos kezelésére, valamint a lehetséges továbbfoglalkoztatásuk biztosítására - tájékoztattak.

Korábbi tájékoztatásuk szerint a konszolidált árbevétel tavaly 928,96 milliárd forintot ért el, ami 8,3 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, az adózott eredmény 3 százalékkal, 232,22 milliárd forintra csökkent.

A gyógyszeripari vállalat részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. A papír a pénteki kereskedést 12 260 forinton zárta, az elmúlt egy évben árfolyama 9380 és 13 400 forint között mozgott.