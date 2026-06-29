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A Richter Gedeon Nyrt. új központja a főváros X. kerületében az átadás napján, 2024. június 13-án. A 17 400 négyzetméteres, 450 dolgozónak helyet biztosító irodaépület 20 milliárd forintos beruházásból készült el, amit a gyógyszeripari vállalat saját forrásból finanszírozott.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter

Infostart / MTI

A Richter Gedeon Nyrt. csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. Ezzel kapcsolatos szándékát Budapest Főváros Kormányhivatala részére is jelezte – közölte a gyógyszeripari cég hétfőn.

A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyag-gyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyag-gyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok – köztük a Richter – számára is komoly kihívást jelent.

Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indított, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése.

A most bejelentett csoportos létszámcsökkentésre többek között ezeknek a projektek sikeres megvalósításának részeként kerül sor.

A folyamat során a Richter maradéktalanul eleget tesz a vonatkozó munkaügyi és egyéb jogszabályi előírásoknak, egyúttal kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók jogainak méltányos kezelésére, valamint a lehetséges továbbfoglalkoztatásuk biztosítására - tájékoztattak.

Korábbi tájékoztatásuk szerint a konszolidált árbevétel tavaly 928,96 milliárd forintot ért el, ami 8,3 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, az adózott eredmény 3 százalékkal, 232,22 milliárd forintra csökkent.

A gyógyszeripari vállalat részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. A papír a pénteki kereskedést 12 260 forinton zárta, az elmúlt egy évben árfolyama 9380 és 13 400 forint között mozgott.

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Kezdőlap    Gazdaság    Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter

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