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Nyitókép: Pexels.com

A hőség az áramhálózatot is próbára teszi: új csúcs született

Infostart / MTI

A hazai villamosenergia-hálózat terhelése ezen a nyáron eddig június 26-án, pénteken volt a legnagyobb, amellyel tavaly nyári áramfogyasztási csúcs megdőlt, de a 2024-es abszolút nyári rekord még nem – közölte a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. hétfőn.

A Mavir adatai szerint pénteken a 19.15 óra körüli negyedórában volt az idei legnagyobb nyári bruttó csúcs rendszerterhelés, ami elérte a 6788 megawattot (MW), napi 29,1 Celsius fokos átlag hőmérséklet mellett. Tavaly a nyári csúcsot szintén június 26-án mérték, akkor 6766 MW volt a maximum, napi 30,3 Celsius fokos átlaghőmérséklet mellett.

Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszerterhelés elérte a 7036 megawattot.

A hazai téli áramfogyasztási csúcsok általában magasabbak, de előfordult már, hogy a nyári csúcsterhelés meghaladta a télen mért maximumot, 2015-ben például a nyári csúcs 6457 MW, míg a téli csúcs 6447 MW volt.

A valaha mért legnagyobb értéket Magyarországon az idén január 13-án regisztrálták, akkor elérte a villamosenergia-rendszer terhelése a 8182 MW-ot - tájékoztatott a Mavir.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. jelentése szerint a Kárpát-medence időjárását kedd estig forró, száraz légtömeg alakítja, a hőség Magyarországon kedden éri el a csúcspontját, ekkor az abszolút maximum-hőmérsékleti rekord is megdőlhet.

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A magas nappali hőmérséklet és az éjszakai lehűlés elmaradása egyaránt fokozott igénybevételt jelent a hálózati berendezések számára – figyelmeztetett az E.ON Hungária sajtómunkatársa. Csiszér-Kovács Viktória az InfoRádióban elmondta: az extrém hőség hatására az átlagosnál kétszer-háromszor több üzemzavar jelentkezik, aminek a fő oka, hogy ilyenkor megnő a fogyasztás, elsősorban a klímaberendezések folyamatos használata miatt.
 

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