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Aréna
Mészöly Géza korábbi válogatott labdarúgó, edző és Újvári Gábor újságíró, sportvezető
2026. június 25. 18:00
Mészöly Géza korábbi válogatott labdarúgó, edző
Újvári Gábor újságíró, sportvezető
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