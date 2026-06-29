Megfulladt egy gyermek strandolás közben: tragédia Borsodban

A mentőcsapat beszámolója szerint búváregységük vasárnap délután kapott riasztást arról, hogy egy 6-7 év körüli gyermeket fürdőzés közben magával vitt a Hernád sodrása. Mint írták, a folyóhoz két felnőtt több úszni nem tudó gyermekkel érkezett fürdőzni.

A helyszínre érkező búvárokat a hatóságok visszafordították, mivel a hozzátartozók a fürdőzés helyétől távolabb megtalálták a gyermeket. A mentőszolgálat munkatársai megkezdték az újraélesztést és kórházba szállították a gyereket, de a Neptun Mentőcsapat információi szerint már nem tudtak rajta segíteni.

A mentőcsapat a bejegyzésben felhívta a figyelmet arra, hogy a folyókban fürdőzés még a felkészült, jól úszó felnőttek számára is jelenthet váratlan veszélyeket, ezért ilyen helyeken kiemelt figyelmet kell fordítani a fürdőzőkre.