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A Neptun Mentőcsapat által a Hernád folyónál készített fotó.
Nyitókép: Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat/Facebook

Megfulladt egy gyermek strandolás közben: tragédia Borsodban

Infostart / MTI

Fürdőzés közben a vízbe fulladt egy gyermek a Hernád folyóban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Gesztelynél vasárnap délután – közölte a Neptun Mentőcsapat a Facebook-oldalán hétfőn.

A mentőcsapat beszámolója szerint búváregységük vasárnap délután kapott riasztást arról, hogy egy 6-7 év körüli gyermeket fürdőzés közben magával vitt a Hernád sodrása. Mint írták, a folyóhoz két felnőtt több úszni nem tudó gyermekkel érkezett fürdőzni.

A helyszínre érkező búvárokat a hatóságok visszafordították, mivel a hozzátartozók a fürdőzés helyétől távolabb megtalálták a gyermeket. A mentőszolgálat munkatársai megkezdték az újraélesztést és kórházba szállították a gyereket, de a Neptun Mentőcsapat információi szerint már nem tudtak rajta segíteni.

A mentőcsapat a bejegyzésben felhívta a figyelmet arra, hogy a folyókban fürdőzés még a felkészült, jól úszó felnőttek számára is jelenthet váratlan veszélyeket, ezért ilyen helyeken kiemelt figyelmet kell fordítani a fürdőzőkre.

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Kezdőlap    Belföld    Megfulladt egy gyermek strandolás közben: tragédia Borsodban

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